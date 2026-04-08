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En la imagen, tomada el 21 de marzo, BTS se presenta en Seúl durante su regreso a los escenarios, tras cuatro años de ausencia debido a su servicio militar obligatorio | (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)
En la imagen, tomada el 21 de marzo, BTS se presenta en Seúl durante su regreso a los escenarios, tras cuatro años de ausencia debido a su servicio militar obligatorio | (Foto: EFE/EPA/Kim Min-Hee / POOL)
/ Kim Min-Hee / POOL
Por Redacción EC

La “fiebre” por BTS en Perú no se detiene. Tras agotarse en tiempo récord las entradas de preventa exclusiva para miembros del club de fans oficial (ARMY), pese a que los organizadores habilitaron una tercera fecha, la expectativa se traslada ahora al público general. Y es que, miles de seguidores buscarán asegurar un lugar en el estadio San Marcos este 10 de abril.

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