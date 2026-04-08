La “fiebre” por BTS en Perú no se detiene. Tras agotarse en tiempo récord las entradas de preventa exclusiva para miembros del club de fans oficial (ARMY), pese a que los organizadores habilitaron una tercera fecha, la expectativa se traslada ahora al público general. Y es que, miles de seguidores buscarán asegurar un lugar en el estadio San Marcos este 10 de abril.

De ese modo, la última oportunidad para asistir al "BTS World Tour - Arirang" en Lima iniciará el viernes a partir de las 10:00 a. m. en la página web de Ticketmaster Perú, con precios que van desde los S/ 483 en Tribuna Sur y S/ 851 en Campo.

Los usuarios podrán acceder a máximo 4 entradas por persona en cada fecha del evento, mismo al que podrán ingresar menores de edad, desde los 8 años, acompañados por un adulto responsable, ambos con entrada en el mismo sector.

Asimismo, al momento de la compra, se implementará una fila virtual aleatoria (el orden de llegada no garantiza el turno) y el uso de QR dinámicos para mitigar la reventa.

BTS en Perú hace historia: Entradas en preventa se agotaron en Ticketmaster.

La alta demanda de boletos ha dejado a miles de fanáticos fuera del sistema, generando una ola de quejas en redes sociales debido al rápido sold out y las fallas reportadas a Ticketmaster minutos antes del inicio de la venta.

Esta escasez ha impulsado la reventa ilegal en plataformas como Facebook Marketplace, donde se han detectado ofertas que comienzan en S/ 1 200 para las zonas generales y llegan hasta S/ 2 500 para la zona de campo, triplicando su valor original.

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