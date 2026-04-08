El grupo BTS ha despertado una euforia en Perú. Pero el próximo concierto en el estadio de San Marcos también trae un gran número de riesgos para sus fans, también conocidas como ARMY, en especial cuando se trata de conseguir las tan añoradas entradas para ver a los artistas surcoreanos.

La compañía de ciberseguridad Kaspersky identificó 10 dominios fraudulentos creados en el mes de abril que simulan la página oficial de venta de entradas para los conciertos del grupo BTS.

Los estafadores han aprovechado la fecha de preventa para engañar a sus víctimas.

El objetivo es robar dinero. Pese a que existe una página oficial de venta con un proceso determinado, los estafadores han replicado un proceso de venta que engaña a los fans. Las operaciones están previstas entre el 7 y 10 de abril.

¿Cómo actúan? Según Kaspersky, en las estafas detectadas los delincuentes están creando copias casi idénticas del sitio oficial de venta de entradas, simulando todo el proceso de compra: reproducen el diseño, la identidad visual y cada etapa del proceso, lo que confunde a los usuarios y aumenta las probabilidades de éxito del fraude.

Este es el ejemplo de un sitio fraudulento. (Imagen: Difusión)

El dinero es enviado a cuentas de “prestanombres” en fintechs, un modus operandi ya conocido. En algunos casos, cuando el usuario intenta pagar con tarjeta de crédito (lo que permitiría disputar el cargo), el sitio informa falsamente que existe una alta demanda e induce a cambiar el método de pago a transferencia.

“La popularidad de grandes eventos y el componente emocional de los fans hacen que este tipo de fraude sea extremadamente efectivo”, señala Fabio Assolini, investigador líder en Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Es así como los delincuentes aprovechan las posibles dudas sobre el nuevo formato de compra, creando páginas cada vez más convincentes.

Para protegerse de este tipo de estafas, Kaspersky recomienda comprar los boletos solo en sitios oficiales: escribe directamente la dirección del sitio de venta de entradas en el navegador y evita enlaces recibidos por redes sociales, correos electrónicos o mensajes.

También es importante verificar el dominio del sitio: pequeñas variaciones en la dirección pueden indicar páginas falsas. No hay que realizar pagos en línea durante la preventa. Es decir, el pago de las entradas es exclusivamente presencial en la taquilla oficial, después de la reserva en línea. Cualquier solicitud de pago por transferencia o en línea en esta etapa es un fraude.

Otras formas de prevenir un fraude es configurar las alertas de consumo en tu banco: recibir notificaciones inmediatas por SMS o correo electrónico que te permite tener contro.