Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La venta de entradas para ver a BTS es también una oportunidad para delincuentes. (Foto: ticketmaster.com)
La venta de entradas para ver a BTS es también una oportunidad para delincuentes. (Foto: ticketmaster.com)
Por Redacción EC

El grupo BTS ha despertado una euforia en Perú. Pero el próximo concierto en el estadio de San Marcos también trae un gran número de riesgos para sus fans, también conocidas como ARMY, en especial cuando se trata de conseguir las tan añoradas entradas para ver a los artistas surcoreanos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.