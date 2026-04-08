Resumen
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Apple continúa con sus planes de lanzar su primer iPhone plegable para septiembre junto al iPhone 18 Pro y Pro Max, según ha avanzado el periodista especializado de Bloomberg Mark Gurman.
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