Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen del iPhone plegablea creada por inteligencia artificial.
Imagen del iPhone plegablea creada por inteligencia artificial.
Por Agencia Europa Press

Apple continúa con sus planes de lanzar su primer iPhone plegable para septiembre junto al iPhone 18 Pro y Pro Max, según ha avanzado el periodista especializado de Bloomberg Mark Gurman.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.