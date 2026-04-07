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La llegada del iPhone plegable podría producirse a comienzos de 2027, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la presentación del primer iPhone. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
La llegada del iPhone plegable podría producirse a comienzos de 2027, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la presentación del primer iPhone. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia Europa Press

Apple está afrontando una serie de problemas durante las pruebas de ingeniería de su primer iPhone plegable, lo que puede desembocar en el retraso del lanzamiento del dispositivo, así como del envío de producto.

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