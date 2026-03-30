Resumen

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Vista aérea de Apple Park en California. ( Creative Commons).
Vista aérea de Apple Park en California. ( Creative Commons).
Por Agencia AFP

Desde sus inicios en un garaje de California en abril de 1976, Apple ha marcado el mundo de la informática y la cultura popular con productos adoptados por millones de consumidores en todo el mundo.

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