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Los investigadores encontraron que si bien los usuarios se dan cuenta de que las IA son aduladoras en materias personales, de lo que no son conscientes es que la adulación los está volviendo más egocéntricos y más dogmáticos desde el punto de vista moral.
Los investigadores encontraron que si bien los usuarios se dan cuenta de que las IA son aduladoras en materias personales, de lo que no son conscientes es que la adulación los está volviendo más egocéntricos y más dogmáticos desde el punto de vista moral.
/ Pixabay
Por Agencia EFE

A medida que los sistemas de inteligencia artificial se usan cada vez más para obtener consejos en la vida cotidiana, han surgido preocupaciones sobre la adulación. Ahora un estudio lo confirma: cuando se trata de asuntos personales, la IA puede decirte lo que quieres oír pero quizás no lo que necesitas oír.

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