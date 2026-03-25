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Resumen

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La misión Artemis 2 llega a su etapa decisiva para despegar el próximo 1 de abril. (Foto: AFP)
La misión Artemis 2 llega a su etapa decisiva para despegar el próximo 1 de abril. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Más de medio siglo después de que la última tripulación del programa Apolo volara a la Luna, tres hombres y una mujer se preparan para un viaje al satélite natural de la Tierra que se perfila como una nueva página en la exploración espacial estadounidense.

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