Resumen

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Estudiantes utilizan laptops y tabletas como parte de sus actividades académicas, una dinámica cada vez más vinculada al uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje. (Foto: difusión)
Estudiantes utilizan laptops y tabletas como parte de sus actividades académicas, una dinámica cada vez más vinculada al uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

El uso de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) en la educación sigue expandiéndose a gran velocidad. En Perú, hasta un 95 % de universitarios afirma utilizarlas como apoyo en sus estudios, según datos de la consultora JusDocs, lo que evidencia su adopción masiva. Del mismo modo, los escolares las emplean para generar ideas, elaborar esquemas, buscar información y resumir contenidos. Así, la IA ha pasado de ser un recurso complementario a integrarse en la dinámica cotidiana del aprendizaje.

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