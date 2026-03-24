El uso de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) en la educación sigue expandiéndose a gran velocidad. En Perú, hasta un 95 % de universitarios afirma utilizarlas como apoyo en sus estudios, según datos de la consultora JusDocs, lo que evidencia su adopción masiva. Del mismo modo, los escolares las emplean para generar ideas, elaborar esquemas, buscar información y resumir contenidos. Así, la IA ha pasado de ser un recurso complementario a integrarse en la dinámica cotidiana del aprendizaje.

“La inteligencia artificial permite acceder a información de manera rápida, personalizada y en distintos formatos”, explica Angela Mayhua, coordinadora de Investigación Interdisciplinaria del Centro para la Inteligencia Artificial Responsable (CIAR) de la Universidad de Lima. “También puede adaptarse al ritmo de aprendizaje del estudiante, resolver dudas en tiempo real y facilitar la comprensión de temas complejos. Es clave utilizarla para comprender y estructurar ideas, pero elaborando siempre sus propias respuestas, citar cuando corresponda, validar la información y mantener un rol activo en el proceso de aprendizaje”, añade.

Herramientas útiles para estudiantes

En este contexto, diversas herramientas basadas en inteligencia artificial se han convertido en aliadas clave para los estudiantes. A continuación, compartimos algunas de las más utilizadas en el entorno educativo actual:

Asistentes conversacionales: Permiten resolver dudas en tiempo real, explicar conceptos complejos paso a paso y generar ideas para trabajos académicos. Son especialmente útiles como punto de partida para investigar o estructurar contenidos, con herramientas como ChatGPT, Gemini o Microsoft Copilot.

Resumidores automáticos: Ayudan a sintetizar lecturas extensas en versiones más claras y breves; así, facilitan la comprensión de textos académicos, artículos o libros en menos tiempo. Destacan opciones como QuillBot o SMMRY.

Plataformas de organización: Permiten planificar tareas, exámenes y proyectos, organizar calendarios y priorizar actividades, lo que mejora la gestión del tiempo y la productividad. Ejemplos frecuentes son Notion, Google Calendar o Todoist.

Aplicaciones de redacción y traducción: Optimizan la calidad de los textos, corrigen errores gramaticales y facilitan la comprensión de contenidos en otros idiomas, a fin de elevar el nivel de los trabajos académicos. Entre las más utilizadas están DeepL.

Sin embargo, el uso de estas herramientas también implica riesgos si no se manejan adecuadamente. Mayhua sostiene que entre los errores más frecuentes se encuentra copiar respuestas sin verificar su veracidad, no contrastar la información con fuentes confiables, depender excesivamente de la IA y utilizarla como sustituto del esfuerzo propio. Estas prácticas no solo afectan la calidad del aprendizaje, sino que también limitan el desarrollo de habilidades clave como el análisis crítico, la argumentación y la capacidad de síntesis.

Frente a este escenario, los especialistas del CIAR coinciden en que el valor de la inteligencia artificial no está en reemplazar al estudiante, sino en potenciarlo. Utilizada correctamente, la IA puede ser una herramienta para explorar temas, aclarar dudas y estructurar ideas, siempre que el usuario mantenga un rol activo en la construcción del conocimiento.

El reto no es evitar el uso de la IA, sino utilizarla en la educación de manera ética, crítica y estratégica.

“Los estudiantes pueden utilizar la IA para explorar, cuestionar y profundizar sus conocimientos, no solo para obtener respuestas rápidas. Las herramientas basadas en IA deben ser un punto de partida para el análisis y la reflexión. El aprendizaje significativo se logra cuando el estudiante interpreta, adapta y aplica la información por sí mismo. En esa línea, el reglamento del CIAR de la Universidad de Lima promueve que el uso de estas tecnologías contribuya al desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico y una formación integral”, concluye la docente Mayhua.