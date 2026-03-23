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El calentamiento global se ha acelerado en los últimos 20 años. (Foto: Ina FASSBENDER / AFP)
El calentamiento global se ha acelerado en los últimos 20 años. (Foto: Ina FASSBENDER / AFP)
/ INA FASSBENDER
Por Agencia AFP

La cantidad de calor acumulado por la Tierra alcanzó un nivel récord en 2025, con posibles consecuencias durante cientos, e incluso miles de años, advirtió el lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), un organismo de la ONU.

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