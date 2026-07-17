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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Google ha implementado funciones de inteligencia artificial a su famoso buscador en los últimos años.
Google ha implementado funciones de inteligencia artificial a su famoso buscador en los últimos años.
/ GOOGLE
Por Agencia Europa Press

‘AI Overviews’ (los resúmenes creados con inteligencia artificial) y el Modo IA de la búsqueda de Google no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad para los usuarios menores de edad, según los criterios de Common Sense Media, que ha detectado fallos que pasaron por alto señales de crisis y facilitaron información para crear ‘deepfakes’.

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