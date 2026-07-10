Google ha incorporado nuevas herramientas de transparencia para que el usuario pueda saber si el anuncio que ve se ha hecho con inteligencia artificial (IA) y para que los anunciantes declaren si han usado esta tecnología.

El panel ‘Mi centro de anuncios’ de Google ahora incluye una sección que indica si el anuncio se creó o se editó con herramientas de IA generativa; una información que que Google publicará globalmente en la Búsqueda, YouTube y Discover, según indica la tecnológica en una publicación en su web.

La nueva experiencia de anuncios aparecerá automáticamente si el anunciante ha usado las herramientas de IA de Google, y se mostrará como un aviso para el usuario.

“Queremos ayudar a que los usuarios entiendan mejor los anuncios que ven, mientras ofrecemos a los anunciantes herramientas sencillas para desenvolverse en unos estándares del sector en constante evolución”, afirma Google sobre las nuevas herramientas.

No obstante, Google sabe que hay anunciantes que utilizan otras herramientas, como Midjourney, ChatGPT o Claude, por lo que da la opción de que el anunciante lo declare voluntariamente, aunque la compañía tecnológica no verificará si realmente se usó este tipo de tecnología.

Existe una excepción en el modo en que se puede mostrar un anuncio. Si la normativa de ciertas regiones o países obliga a que se muestre explícitamente, la etiqueta que indica el uso de IA puede aparecer directamente sobre el propio anuncio, y no solo dentro del panel de ‘Mi centro de anuncios’.