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Resumen

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Información sobre anuncios hechos con IA en servicios de Google.
Información sobre anuncios hechos con IA en servicios de Google.
/ GOOGLE
Por Agencia Europa Press

Google ha incorporado nuevas herramientas de transparencia para que el usuario pueda saber si el anuncio que ve se ha hecho con inteligencia artificial (IA) y para que los anunciantes declaren si han usado esta tecnología.

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