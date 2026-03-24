Capcom ha aclarado su postura sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en videojuegos, con la que defiende que no se implementarán contenidos generados por ella, pero ha matizado que que se usará durante el proceso de desarrollo para “mejorar la eficiencia y la productividad”.

La compañía japonesa ha llevado a cabo una sesión informativa para inversores, en la que ha respondido a una serie de preguntas relativas a sus resultados financieros y las tendencias del sector, donde la implementación de la inteligencia artificial está aumentando.

En este contexto, la empresa responsable de juegos como Resident Evil, Street Fighter o Devil May Cry, ha aclarado que no implementarán materiales generados por inteligencia artificial “directamente en el contenido del juego”.

Sin embargo, lejos de rechazar el uso de la IA, Capcom ha afirmado que se utilizará durante el desarrollo del videojuego: “Planeamos utilizar activamente esta tecnología para mejorar la eficiencia y la productividad en el proceso de desarrollo del juego. Por lo tanto, actualmente estamos explorando formas de utilizarla en diversas áreas, como gráficos, sonido y programación”.

Sin embargo, esta postura no es ninguna novedad, ya que el pasado mes de enero Google Cloud Japan informó en su blog de la estrategia de Capcom de trabajar con su IA generativa para optimizar y agilizar el desarrollo de los juegos. En este contexto, el director técnico de Capcom, Kazuki Abe, señaló que uno de los aspectos que más trabajo requerían era la “lluvia de ideas para crear el mundo del juego”.

“Utilizamos ampliamente la tecnología de IA, no solo para la generación de texto de ideas, sino también para la generación de imágenes, la creación de sugerencias para dicha generación y la evaluación de requisitos de las ideas finalizadas”, afirmó entonces Abe.