Resumen

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Capcom cambia la mirada de la inteligencia artificial. Limitará el uso de esta tecnología en sus videojuegos. (Foto: streetfighter.com)
Capcom cambia la mirada de la inteligencia artificial. Limitará el uso de esta tecnología en sus videojuegos. (Foto: streetfighter.com)
Por Agencia Europa Press

Capcom ha aclarado su postura sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en videojuegos, con la que defiende que no se implementarán contenidos generados por ella, pero ha matizado que que se usará durante el proceso de desarrollo para “mejorar la eficiencia y la productividad”.

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