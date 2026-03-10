Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El DLC de Resident Evil: Requiem está programado para salir en mayo de este año. (Foto: Capcom)
El DLC de Resident Evil: Requiem está programado para salir en mayo de este año. (Foto: Capcom)
Por Paolo Valdivia

Los fans del survival horror tienen motivos para emocionarse. El director Koshi Nakanishi confirmó oficialmente que Resident Evil Requiem contará con un DLC de historia en desarrollo, lo que ampliará el universo del juego tras su exitoso lanzamiento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.