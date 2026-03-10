Los fans del survival horror tienen motivos para emocionarse. El director Koshi Nakanishi confirmó oficialmente que Resident Evil Requiem contará con un DLC de historia en desarrollo, lo que ampliará el universo del juego tras su exitoso lanzamiento.

La noticia fue anunciada a través de una publicación oficial de la cuenta de Resident Evil en Twitter/X, donde el propio director reveló que el equipo ya trabaja en nuevos contenidos para el título. Antes de que llegue la expansión narrativa, los jugadores también recibirán varias actualizaciones gratuitas que añadirán nuevas funciones y modos de juego.

A message from Koshi Nakanishi, director of Resident Evil Requiem. pic.twitter.com/54aKw80h8K — Resident Evil (@RE_Games) March 10, 2026

El anuncio llega después de la gran recepción que ha tenido el juego entre la crítica y los fans, así como de sus sólidas cifras de ventas, que lo han consolidado como uno de los títulos recientes más destacados del género.

El DLC de historia ampliará la experiencia de “Resident Evil Requiem”

Según explicó Koshi Nakanishi, el equipo de desarrollo tiene planes para seguir expandiendo la historia de Resident Evil Requiem mediante un contenido descargable centrado en la narrativa.

Aunque todavía no se han revelado detalles específicos sobre la trama, personajes o la fecha de lanzamiento del DLC, la confirmación oficial deja claro que el proyecto está en marcha. Esto significa que los jugadores podrán regresar al universo del juego para vivir nuevos eventos que ampliarán lo visto en la historia principal.

En la saga Resident Evil, los DLC narrativos se han convertido en una parte importante de la experiencia. Entregas anteriores han ofrecido campañas adicionales, nuevas perspectivas de los personajes o incluso capítulos que expanden la mitología de la franquicia.

Antes del DLC llegarán nuevas funciones y contenidos

Antes de que se lance la expansión de historia, el equipo detrás de Resident Evil Requiem tiene planeadas varias actualizaciones para mejorar la experiencia de los jugadores.

Entre las novedades confirmadas destaca la llegada de un modo foto, una función muy solicitada por la comunidad que permitirá capturar escenas del juego con mayor detalle. Los jugadores podrán congelar momentos, ajustar encuadres y guardar imágenes de los escenarios o de los momentos más intensos del survival horror.

Además, también se añadirá un minijuego adicional, aunque por ahora no se han revelado detalles sobre su mecánica o estilo. Este tipo de contenidos suele ofrecer desafíos alternativos o experiencias más arcade dentro del universo del juego.