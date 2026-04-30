Sony Pictures lanzó el primer y aterrador tráiler de “Resideten Evil”, la película dirigida por Zach Cregger, el director de la aplaudida cinta de terror “Weapons”. El nuevo proyecto cinematográfico del popular videojuego de Capcom estrenará el próximo 18 de septiembre.

La nueva película, cuyo tráiler fue presentado por Sony Picture, prescinde de personajes clásicos como ‘Leon S. Kennedy’ y ‘Jill Valentine’. En su lugar, introduce a un protagonista inédito en medio de un brote violento en Raccoon City. La propuesta apuesta por un enfoque diferente, centrado en el desconcierto, el aislamiento y un estilo de terror propio del director Zach Cregger.

Las primera imágenes del tráiler presentan a un mensajero que, en medio de una gélida noche, llega hasta una casa en Raccoon City para entregar un paquete. “Hola”, pregunta el joven, interpretado por Austin Abrams. Tras llamar varias veces a la puerta y no recibir respuesta, decide abrir. Luego se le ve recorriendo varios escenarios de la ciudad, mientras es perseguidos por criaturas extrañas.

“Resident Evil” está dirigida por Zach Cregger y coescrita junto a Shay Hatten. Además, contará con las actuaciones de Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zack Cherry, Kali Reis y Johnno Wilson.

El director de la película explicó que el filme no adapta ninguna entrega del juego sino que cuenta una historia completamente original ambientada en el mundo de “Resident Evil”.

Con tomas en primera persona y un estilo visual que emula a los videojuegos, la nueva película de "Resident Evil: Noche Cero" confirma su ambientación en 1998 y presenta a un protagonista civil alejado de los héroes conocidos. (Foto: Sony Picture)

Por otro lado, “Resident Evil” se ha consolidado como una de las franquicias más exitosas tanto en videojuegos como en el cine de terror. Desde su debut en 1994, sus versiones cinematográficas —incluidas las protagonizadas por Milla Jovovich y Michelle Rodriguez— han superado los 1,200 millones de dólares en recaudación global. La película más reciente antes del reinicio, “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” (2021), buscó retomar los orígenes de la franquicia, aunque recibió opiniones divididas sobre su fidelidad y ejecución.