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"Resident Evil", nueva película a cargo del director de "Weapons", lanza su primer tráiler. (Foto: Instagram / @residentevil)
"Resident Evil", nueva película a cargo del director de "Weapons", lanza su primer tráiler. (Foto: Instagram / @residentevil)
Por Redacción EC

Sony Pictures lanzó el primer y aterrador tráiler de “Resideten Evil”, la película dirigida por Zach Cregger, el director de la aplaudida cinta de terror “Weapons”. El nuevo proyecto cinematográfico del popular videojuego de Capcom estrenará el próximo 18 de septiembre.

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