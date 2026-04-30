La nueva película, cuyo tráiler fue presentado por Sony Picture, prescinde de personajes clásicos como ‘Leon S. Kennedy’ y ‘Jill Valentine’. En su lugar, introduce a un protagonista inédito en medio de un brote violento en Raccoon City. La propuesta apuesta por un enfoque diferente, centrado en el desconcierto, el aislamiento y un estilo de terror propio del director Zach Cregger.
Las primera imágenes del tráiler presentan a un mensajero que, en medio de una gélida noche, llega hasta una casa en Raccoon City para entregar un paquete. “Hola”, pregunta el joven, interpretado por Austin Abrams. Tras llamar varias veces a la puerta y no recibir respuesta, decide abrir. Luego se le ve recorriendo varios escenarios de la ciudad, mientras es perseguidos por criaturas extrañas.
Por otro lado, “Resident Evil” se ha consolidado como una de las franquicias más exitosas tanto en videojuegos como en el cine de terror. Desde su debut en 1994, sus versiones cinematográficas —incluidas las protagonizadas por Milla Jovovich y Michelle Rodriguez— han superado los 1,200 millones de dólares en recaudación global. La película más reciente antes del reinicio, “Resident Evil: Welcome to Raccoon City” (2021), buscó retomar los orígenes de la franquicia, aunque recibió opiniones divididas sobre su fidelidad y ejecución.
Sony Pictures y Marvel Studios presentaron hoy el primer tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”, la cual tiene programado su estreno para el 31 de julio del 2026. "La promoción de la cinta tuvo un inicio especial en nuestro país, ya que el narrador peruano Pol Deportes reveló el primer vistazo desde el Cerro San Cristóbal. Este adelanto fue parte de una estrategia global donde diversos seguidores compartieron piezas del video antes del estreno del avance completo este 18 de marzo.