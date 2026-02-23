Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El nuevo capítulo de la icónica saga de terror de Capcom ya tiene fecha oficial de lanzamiento. “Resident Evil: Requiem” es uno de los videojuegos más esperados de 2026 y marcará un nuevo hito en la franquicia survival horror. A continuación, te contamos todo sobre su estreno y por qué genera tanta expectativa.
Tráiler oficial
Cuándo sale el “Resident Evil: Requiem”
La fecha de salida oficial de “Resident Evil: Requiem” está programada para el 27 de febrero de 2026 a nivel mundial.
Este título será el noveno juego principal de la saga y llegará a múltiples plataformas desde su lanzamiento, incluyendo PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.
Por qué “Resident Evil: Requiem” es uno de los juegos más esperados de 2026
El juego fue anunciado durante el Summer Game Fest 2025 y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más deseados por los fans de la saga.
Capcom promete una experiencia de terror más inmersiva, con gráficos realistas, narrativa cinematográfica y un enfoque renovado en el survival horror clásico, combinando acción y terror psicológico.
Un lanzamiento clave para el 30 aniversario de Resident Evil
El estreno de “Resident Evil: Requiem” coincide con la celebración del 30 aniversario de la franquicia, que debutó en 1996. Capcom busca con este título marcar una nueva era para la saga y consolidar su legado en el género del terror.
Ficha técnica de “Resident Evil: Requiem”
- Título: “Resident Evil: Requiem”
- Título original: “Biohazard Requiem”
- Saga: Resident Evil
- Desarrollador: Capcom
- Distribuidor / Publisher: Capcom
- Director: Koshi Nakanishi
- Productores: Masachika Kawata, Masato Kumazawa
- Motor gráfico: RE Engine
- Género: Survival horror / Acción
- Modo de juego: Un jugador (single-player)
- Plataformas:
- Fecha de lanzamiento: 27 de febrero de 2026 (lanzamiento global)
- Clasificación por edades: PEGI 18 / ESRB Mature (M)
- Idiomas:
- Protagonistas: Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy
- Perspectiva: Primera y tercera persona (según modo y personajes)
- Número de jugadores: 1