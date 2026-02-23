Resumen

"Resident Evil: Requiem" llega a todas las plataformas este 27 de febrero. (Foto: Capcom)
Por Paolo Valdivia

El nuevo capítulo de la icónica saga de terror de Capcom ya tiene fecha oficial de lanzamiento. “Resident Evil: Requiem” es uno de los videojuegos más esperados de 2026 y marcará un nuevo hito en la franquicia survival horror. A continuación, te contamos todo sobre su estreno y por qué genera tanta expectativa.

Tráiler oficial

Cuándo sale el “Resident Evil: Requiem”

La fecha de salida oficial de “Resident Evil: Requiem” está programada para el 27 de febrero de 2026 a nivel mundial.

Este título será el noveno juego principal de la saga y llegará a múltiples plataformas desde su lanzamiento, incluyendo PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

Por qué “Resident Evil: Requiem” es uno de los juegos más esperados de 2026

El juego fue anunciado durante el Summer Game Fest 2025 y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más deseados por los fans de la saga.

Capcom promete una experiencia de terror más inmersiva, con gráficos realistas, narrativa cinematográfica y un enfoque renovado en el survival horror clásico, combinando acción y terror psicológico.

Un lanzamiento clave para el 30 aniversario de Resident Evil

El estreno de “Resident Evil: Requiem” coincide con la celebración del 30 aniversario de la franquicia, que debutó en 1996. Capcom busca con este título marcar una nueva era para la saga y consolidar su legado en el género del terror.

Ficha técnica de “Resident Evil: Requiem”

  • Título: “Resident Evil: Requiem”
  • Título original: “Biohazard Requiem”
  • Saga: Resident Evil
  • Desarrollador: Capcom
  • Distribuidor / Publisher: Capcom
  • Director: Koshi Nakanishi
  • Productores: Masachika Kawata, Masato Kumazawa
  • Motor gráfico: RE Engine
  • Género: Survival horror / Acción
  • Modo de juego: Un jugador (single-player)
  • Plataformas:
  • Fecha de lanzamiento: 27 de febrero de 2026 (lanzamiento global)
  • Clasificación por edades: PEGI 18 / ESRB Mature (M)
  • Idiomas:
  • Protagonistas: Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy
  • Perspectiva: Primera y tercera persona (según modo y personajes)
  • Número de jugadores: 1
