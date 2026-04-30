La espera ha terminado para los fanáticos del survival horror. Tras meses de especulación, el tráiler de “Resident Evil: Noche Cero” ha visto la luz, confirmando que la visión del director Zach Cregger (conocido por su éxito en el cine de terror) busca redimir la franquicia en la gran pantalla. Esta nueva entrega promete alejarse de las tramas de acción desenfrenada para sumergirnos nuevamente en el caos de los años 90.

Tráiler oficial

Una historia paralela a Resident Evil 2

Uno de los datos más impactantes confirmados es que la película se desarrolla íntegramente en Raccoon City, específicamente durante los eventos de Resident Evil 2. Mientras Leon S. Kennedy y Claire Redfield luchan en otros puntos de la ciudad, esta cinta nos mostrará una perspectiva nunca antes vista del brote del Virus-T.

Un protagonista sin “poderes” ni entrenamiento

A diferencia de las entregas anteriores, el protagonista de “Resident Evil: Noche Cero” será una persona común y corriente. Sin vínculos con S.T.A.R.S. ni entrenamiento militar, este enfoque busca aumentar la tensión y el realismo, transmitiendo la vulnerabilidad de un ciudadano atrapado en medio del apocalipsis zombie.

Innovación visual: Primera persona y ángulos clásicos

El tráiler ha sorprendido a los puristas por su fidelidad visual a los videojuegos:

Perspectiva en primera persona: Varias secuencias están filmadas desde los ojos del protagonista, emulando la inmersión de las entregas más recientes de la saga.

Varias secuencias están filmadas desde los ojos del protagonista, emulando la inmersión de las entregas más recientes de la saga. Lentes gran angular: La película utiliza tomas sobre el hombro con lentes específicos que recrean la claustrofobia y los ángulos de cámara que hicieron famosos a los títulos originales de PlayStation.

Ficha Técnica: Resident Evil: Noche Cero