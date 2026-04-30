Resumen

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Con tomas en primera persona y un estilo visual que emula a los videojuegos, la nueva película de "Resident Evil: Noche Cero" confirma su ambientación en 1998 y presenta a un protagonista civil alejado de los héroes conocidos. (Foto: Sony)
Con tomas en primera persona y un estilo visual que emula a los videojuegos, la nueva película de "Resident Evil: Noche Cero" confirma su ambientación en 1998 y presenta a un protagonista civil alejado de los héroes conocidos. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

La espera ha terminado para los fanáticos del survival horror. Tras meses de especulación, el tráiler de “Resident Evil: Noche Cero” ha visto la luz, confirmando que la visión del director Zach Cregger (conocido por su éxito en el cine de terror) busca redimir la franquicia en la gran pantalla. Esta nueva entrega promete alejarse de las tramas de acción desenfrenada para sumergirnos nuevamente en el caos de los años 90.

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