Gamescom es uno de los mayores eventos en la industria de videojuegos a nivel mundial.
Gamescom es uno de los mayores eventos en la industria de videojuegos a nivel mundial.
/ INA FASSBENDER

Uno de los eventos más importantes en la industria de los tendrá lugar este 19 de agosto en la ciudad de Colonia, Alemania, cuando se inaugure la feria , uno de los eventos más importantes a nivel mundial de la industria del entretenimiento electrónico.

MIRA: “Raccoon Raccoon”: el videojuego ‘hecho en Perú’ con la voz de Carlos Carlín que puedes jugar hoy gratis

Y es una feria anticipada, con pesos pesados como “Call of Duty: Black Ops 7”, “Resident Evil Requiem” y “Ghost of Yotei” anticipados de tener una fuerte presencia en el evento, que se extenderá del 20 al 24 de agosto y que se espera reúna a más de 350 mil visitantes.

Adicionalmente, imágenes filtradas del evento muestran que el anticipado “Hollow Knight: Silksong” por fin hará un acto de presencia, dando esperanzas a los fans de esta saga que finalmente tendrán una fecha de salida tras ocho años de espera.

La velada inaugural tendrá lugar este 19 de agosto a la 1:00 p.m. (hora Perú) en el Koelnmesse GmbH, donde un público de 5 mil personas, mayoritariamente periodistas, profesionales de la industria y fans, estarán en la primera línea para ver lo último en cuanto a videojuegos.

Afortunadamente para aquellos no seleccionados, la noche inaugural también estará disponible gratuitamente a través de las maravillas del streaming en el canal oficial de Gamescom, comenzando media hora antes (12:30 p.m.) para mostrar algunos tráilers de los títulos en exhibición.

Aquí la hora de comienzo del evento en varios países de la región:

  • Hora del Pacífico (EE.UU.) - 11:00 a.m.
  • Hora del este (EE.UU.) - 2:00 p.m.
  • Ciudad de México, México - 12:00 p.m.
  • Bogotá, Colombia - 1:00 p.m.
  • Lima, Perú - 1:00 p.m.
  • Quito, Ecuador - 1:00 p.m.
  • Caracas, Venezuela - 2:00 p.m.
  • Santiago, Chile - 2:00 p.m.
  • Brasilia, Brasil - 3:00 p.m.
  • Buenos Aires, Argentina - 3:00 p.m.
  • Montevideo, Uruguay - 3:00 p.m.
  • Madrid, España - 8:00 p.m.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC