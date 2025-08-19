Uno de los eventos más importantes en la industria de los videojuegos tendrá lugar este 19 de agosto en la ciudad de Colonia, Alemania, cuando se inaugure la feria Gamescom 2025, uno de los eventos más importantes a nivel mundial de la industria del entretenimiento electrónico.
Y es una feria anticipada, con pesos pesados como “Call of Duty: Black Ops 7”, “Resident Evil Requiem” y “Ghost of Yotei” anticipados de tener una fuerte presencia en el evento, que se extenderá del 20 al 24 de agosto y que se espera reúna a más de 350 mil visitantes.
Adicionalmente, imágenes filtradas del evento muestran que el anticipado “Hollow Knight: Silksong” por fin hará un acto de presencia, dando esperanzas a los fans de esta saga que finalmente tendrán una fecha de salida tras ocho años de espera.
La velada inaugural tendrá lugar este 19 de agosto a la 1:00 p.m. (hora Perú) en el Koelnmesse GmbH, donde un público de 5 mil personas, mayoritariamente periodistas, profesionales de la industria y fans, estarán en la primera línea para ver lo último en cuanto a videojuegos.
Afortunadamente para aquellos no seleccionados, la noche inaugural también estará disponible gratuitamente a través de las maravillas del streaming en el canal oficial de Gamescom, comenzando media hora antes (12:30 p.m.) para mostrar algunos tráilers de los títulos en exhibición.
Aquí la hora de comienzo del evento en varios países de la región:
- Hora del Pacífico (EE.UU.) - 11:00 a.m.
- Hora del este (EE.UU.) - 2:00 p.m.
- Ciudad de México, México - 12:00 p.m.
- Bogotá, Colombia - 1:00 p.m.
- Lima, Perú - 1:00 p.m.
- Quito, Ecuador - 1:00 p.m.
- Caracas, Venezuela - 2:00 p.m.
- Santiago, Chile - 2:00 p.m.
- Brasilia, Brasil - 3:00 p.m.
- Buenos Aires, Argentina - 3:00 p.m.
- Montevideo, Uruguay - 3:00 p.m.
- Madrid, España - 8:00 p.m.
