En un mundo más afectado por eventos climáticos extremos causados por el calentamiento global la información se vuelve cada vez más importante, permitiéndonos anticipar huaicos, sino también identificar actividades humanas dañinas como derrames de petróleo y minería ilegal. Con miras a darnos una vista más amplia de nuestro país, la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), ha creado GeoAPP una plataforma nacional de acceso a imágenes satelitales de alta resolución para apoyar la toma de decisiones en sectores críticos del país.

La herramienta fue presentada el 12 de agosto en el Auditorio de CONIDA en San Isidro.

Su salida marca se realiza en el marco del 51º aniversario deCONIDA y presenta un hito para la creación de este tipo de plataformas espaciales en el país, al ser desarrollada con herramientas de software libre en el Perú con un enfoque público, inclusivo y soberano.

Y es que el GeoAPP ha sido desarrollado con capacidades técnicas nacionales y utiliza imágenes obtenidas por el Sistema Satelital Peruano (SSP) que tiene al satélite peruano PeruSAT-1 como principal fuente de datos, lo que garantiza soberanía en el acceso a información geoespacial crítica.

Gracias a esta herramienta, instituciones públicas, técnicos de campo, gobiernos regionales y entidades de fiscalización pueden visualizar y analizar el territorio oportunamente, mejorando la capacidad de respuesta frente a emergencias y amenazas ambientales.

GeoAPP permite una respuesta más ágil y precisa ante desastres naturales, actividades ilegales y cambios en el entorno. Su desarrollo permite la integración con algoritmos de inteligencia artificial para detectar variaciones en la cobertura terrestre, cuerpos de agua o deforestación en lapsos muy cortos, optimizando las acciones de monitoreo y fiscalización.