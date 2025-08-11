Si el amor es un campo de batalla, algunos de nosotros necesitamos todas las ventajas posibles y en ese aspecto un pasatiempo (o hobby para los angloparlantes) que resulte atractivo para el sexo opuesto puede ser un arsenal indispensable.
Es por es que resulta interesante un relativamente reciente cuestionario publicado por Date Psychology que midió la aprobación (y desaprobación) de las mujeres británicas a diferentes pasatiempos de los hombre en cuestión de atracción, con algunos resultados sorprendentes.
Por ejemplo, el hobby más atractivo de todos es el leer libros con 98,2% de aprobación, desmintiendo al parecer ese cliché de Hollywood donde los nerds son completamente incapaces de conseguir una cita.
Le siguen en aprobación el aprender un nuevo lenguaje (95,6%), tocar un instrumento (95,4%), cocinar (95,1%), la carpintería (94,4%), el pintar (94,1%), el escribir (93,8%) y la jardinería (93,8%). El puesto nueve es la primera actividad deportiva, el nadar, con 92,8% de aprobación, que es seguida por la fotografía (90,5%), la astronomía (90,5%), el excursionismo (90%), la arquería (89,5%), la herrería (88,2%) y los viajes (87,9%).
La lista también incluyó los pasatiempos menos atractivos a las mujeres, siendo el primero el estar relacionado a la manosfera (3,1%), aquella ideología difundida en los últimos años en las redes por influencers como Andrew Tate que promueven una masculinidad enfatizada y hostilidad hacia las mujeres y el feminismo.
A esto lo superan en aprobación las apuestas (6,4%), la pornografía (10,8%), el buscar discusiones en línea (12,3%), el coleccionar muñecos Funko (12,3%), el consumir marihuana (15,9%), ir a la discoteca (20%), los fumar cigarros (22,3%), la trata en cripto (23,1%), el maquillaje (24,4%), anime (27,4%), el juego de cartas Magic The Gathering (28,5%), el tomar licor (29%), debatir (30,5%), hacer cosplay (32,1%) y finalmente la afición por las tiras cómicas (33,6%).
Ahora, si tu hobby cayó en una de las categorías no te desanimes o emociones demasiado, ya que este estudio tiene claras limitaciones al enfocarse exclusivamente en mujeres británicas heterosexuales, así que los resultados deberán variar en otras culturas y latitudes. Adicionalmente, de las 814 participantes que Date Psychology utilizó como muestra, gran parte pertenecía a un estrato social superior, con 45% poseyendo al menos un ‘masters’, y el 90% es caucásica, lo que distorsiona aún más los resultados, por más interesantes que sean.
