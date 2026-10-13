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Resumen

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El anuncio de Epic Games se produce en medio de un debate sobre el uso de la IA en los sectores artísticos y creativos. (Foto de Samuel Boivin / NurPhoto vía AFP)
El anuncio de Epic Games se produce en medio de un debate sobre el uso de la IA en los sectores artísticos y creativos. (Foto de Samuel Boivin / NurPhoto vía AFP)
/ SAMUEL BOIVIN
Por Agencia AFP

Epic Games, empresa de videojuegos creadora de Fortnite, está dando un “gran giro” en el desarrollo de juegos con el uso de inteligencia artificial, informó el lunes el director ejecutivo de la compañía.

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