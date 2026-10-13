Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Epic Games, empresa de videojuegos creadora de Fortnite, está dando un “gran giro” en el desarrollo de juegos con el uso de inteligencia artificial, informó el lunes el director ejecutivo de la compañía.
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