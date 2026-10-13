Epic Games, empresa de videojuegos creadora de Fortnite, está dando un “gran giro” en el desarrollo de juegos con el uso de inteligencia artificial, informó el lunes el director ejecutivo de la compañía.

La empresa está “reorganizando a los desarrolladores para reorientar sus esfuerzos y lograr la máxima aceleración en el uso de la IA”, escribió Tim Sweeney en X.

“El objetivo no es hacer lo mismo con menos gente, sino permitir que todos los que estamos aquí creemos MÁS y MEJORES cosas” continuó.

La idea, agregó, es mejorar también su sistema Unreal, un motor de la empresa que proporciona software de desarrollo de videojuegos a terceros.

El anuncio se produce en medio de un debate sobre el uso de la IA en los sectores artísticos y creativos.

Epic ya anunció en marzo el despido de más de 1.000 empleados, un plan que la empresa atribuyó al lento crecimiento de la compañía.

Aumentar el uso de esta tecnología ayudará a Epic y a sus clientes a “salir airosa creando mejor código y contenido más rápidamente”, escribió Sweeney el lunes.

El uso de la IA en el desarrollo de videojuegos genera debate en el sector, especialmente en Estados Unidos, donde solo el 36% de los desarrolladores recurren a esta tecnología, mientras que en Japón esta tasa se dispara hasta el 85%, según la revista especializada PC Gamer.