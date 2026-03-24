Nintendo prepara una versión de su futura consola Switch 2 y de sus mandos Joy-Con con baterías reemplazables, una modificación pensada para cumplir con la nueva normativa de la Unión Europea sobre el llamado “derecho a reparar”. La medida plantea la duda de si este modelo llegará también a otros mercados como Perú.

La Unión Europea aprobó en julio de 2023 una regulación que obligará a que los dispositivos electrónicos portátiles incorporen baterías reemplazables a partir de febrero de 2027. La norma busca facilitar las reparaciones, prolongar la vida útil de los equipos y reducir el impacto ambiental de estos productos.

Para adaptarse a esa legislación, Nintendo modificará el diseño de la Switch 2 de modo que los usuarios puedan cambiar la batería cuando esta empiece a deteriorarse. El cambio también alcanzará a los mandos Joy-Con, según informó el diario japonés Nikkei.

Aunque esta versión está pensada inicialmente para el mercado europeo, el mismo medio señala que Nintendo podría aplicar cambios similares en consolas destinadas a Japón y Estados Unidos si aumenta la presión de los consumidores a favor del derecho a reparar.

Nintendo no sería la única empresa en adaptar sus dispositivos a esta normativa. Apple, por ejemplo, modificó el diseño de la batería del iPhone 16 Pro para facilitar su reemplazo, mientras que Sony evalúa lanzar una versión del mando DualSense de la PlayStation 5 con batería extraíble. De confirmarse, la tendencia podría marcar un cambio en la forma en que se diseñan los dispositivos electrónicos en los próximos años.