Resumen

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El Switch 2 fue lanzado el 5 de junio de año pasado. (Foto: Kazuhiro Nogi / AFP)
El Switch 2 fue lanzado el 5 de junio de año pasado. (Foto: Kazuhiro Nogi / AFP)
/ KAZUHIRO NOGI
Por Redacción EC

Nintendo prepara una versión de su futura consola Switch 2 y de sus mandos Joy-Con con baterías reemplazables, una modificación pensada para cumplir con la nueva normativa de la Unión Europea sobre el llamado “derecho a reparar”. La medida plantea la duda de si este modelo llegará también a otros mercados como Perú.

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