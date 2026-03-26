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Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y YouTube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de tres millones de dólares. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y YouTube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de tres millones de dólares. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia EFE

El gigante tecnológico Meta despidió a unos 700 empleados como parte de un movimiento estratégico que busca acelerar la estrategia de la compañía orientada a la Inteligencia Artificial (IA), según informó este miércoles The New York Times.

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