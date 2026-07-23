Por Redacción EC

Apple sorprendió con el lanzamiento de una micronovela en formato vertical, una producción realizada completamente con un iPhone 17 Pro. El proyecto, estrenado en 2026 a través de la plataforma ViX, apuesta por una historia breve que combina elementos de suspenso y melodrama, adaptándose al consumo de contenido en dispositivos móviles. La trama reúne a reconocidas actrices famosas por sus icónicos papeles de villanas en las telenovelas, quienes protagonizan una historia marcada por intrigas, ambición y secretos. Con un total de catorce episodios de corta duración, la producción representa la incursión de Apple en uno de los géneros televisivos más representativos de México y América Latina.