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Resumen

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Frente a una carta notarial difundida en redes sociales por la congresista Ariana Orué —aunque no firmada por ella, sino suscrita por sus trabajadores— este Diario revela nuevas evidencias en la investigación sobre la legisladora.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.