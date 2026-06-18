Estos nuevos elementos implican el comprobante de pago del Iphone 16 Pro de 128GB titanio blanco, la factura de pago de trámite de visa para sus padres y otros dos comprobantes de pago de paneles e impresiones para su campaña.

A pesar de que el día lunes Ariana Orué sostuvo ante varios medios de comunicación que “tiene la factura” de su iPhone, según el voucher obtenido por esta Unidad, el celular fue comprado por su asistente del despacho congresal por S/ 4799 en la tienda Ishop del Centro Cívico del Centro de Lima (Boleta Electronica B007-104007).

Según figura en el documento emitido por la tienda, la adquisición de celular fue realizada el 12 de noviembre de 2025, día de cumpleaños de la congresista. Precisamente por esas fechas, la legisladora publicó en sus redes sociales fotografías agradeciendo a personal de la Comisión de Ciencia y de su despacho por los presentes.

Como se registra en chats, el dinero para la compra del teléfono fue transferido por cada trabajador de despacho y de la comisión que presidía.

El Iphone 16 Pro para la congresista fue comprado en la tienda de Apple más cercana al Congreso el mismo día de su cumpleaños.

En relación a otros gastos personales sustentados por trabajadores de su despacho, esta Unidad de Investigación también obtuvo el voucher de pago del trámite de visas americanas para favorecer a la congresista así como a sus padres.

Según el comprobante de pago, este fue realizado por César Serra Sandoval, asesor principal de la congresista. El pago fue al contado al Centro Consular - Experiencias viajes y vacaciones asociados SRL y se realizó el el 25 de enero de 2026. Serra Sandoval percibía un sueldo de S/14.700 en el Congreso.

Documento de pago al contado está a nombre de quien era su asesor principal: César Serra Sandoval.

El documento señala que el pago incluye la gestión para la visa americana a favor de la congresista Ariana Orué Medina, así como para sus padres: Norma María Medina Nonato y Julio César Orué Solano.

En un audio obtenido por El Comercio, el asesor confirma haber realizado el pago de los trámites de las visas, cuya fecha de cita se agendó para julio del 2027.

(AUDIO)

“Yo pagué todo el servicio para que se inscribiera en el tema de las visas. Hay un link donde se solicitan (...) la fecha de ellos se quedó para julio del 2027. En el principio solo se inscribió ella con su hermana (Shirley Orué). Yo le he dado los links y los teléfonos para el trámite. Put.., qué mentirosa la tía, decepcionado”, se escucha decir al asesor.

La congresista Ariana Orué era categórica con la exigencia de aportes. En una conversación de WhatsApp, la congresista escribe que, de no concretarse la colaboración, se evaluaría la permanencia de su asesor César Serra en el equipo.

Ariana Orué pidiendo colaboración de su asesor César Serra e indicando que "si el Dr. Srra no apoya" se le retire y se le reemplace por otro asesor.

También se han verificado numerosos comprobantes de pago de aportes de dinero para avisos publicitarios y merchandising en grupos WhatsApp en los que participaba la propia congresista, así como su padre y su hermana.

En dichas conversaciones figuran transferencias, vía Yape, realizadas por asesores de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Entre ellos figura Wilson Marin Verástegui, quien se desempeñaba como asesor principal y quien, a través de los chats revisados, compartía montos, solicitudes de aporte y comprobantes de sus aportes vinculados a actividades de campaña. Según el portal de Transparencia, actualmente Wilson Marin percibe S/14.700 de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

El asesor Wilson Marin dio aportes en efectivo a la campaña de la congresista. Los pagos no fueron registrados en la rendición de cuentas ante la ONPE.

Declaración jurada

Tras la publicación del informe, la congresista Orué publicó en su cuenta de Facebook una declaración jurada y una carta notarial.

Pero ella no firma ninguno de los dos documentos, sino que lo hacen Pierina Yaipén Pagador, y su exasesor principal César Serra.

En la misiva, el exasesor de la congresista indica que es “FALSO” lo que menciona en la nota de este Diario y que la congresista nunca le “solicitó dinero directa o indirectamente para cubrir los gastos de trámites de las mencionadas visas y mucho menos mi persona ha cubierto dichos aludidos gastos”.

Sin embargo, el audio que obtuvo esta Unidad de Investigación recoge la propia voz de César Serra Sandoval, en el que reconoce la gestión de pago de las visas y hace referencia de todos los detalles. El exasesor fue claro al referirse a situaciones internas del despacho, así como la presión que recibía para poder gestionar acciones que, según sus propias palabras no estaba “ajustada a derecho”.

Carta notarial enviada por Cesar Serra Sandoval.

Serra, según su tetimonio, cuenta que entró al Congreso pidiendo licencia a su puesto como abogado CAS de la Procuraduria de la ONPE, e indica que logró ingresar a trabajar con la congresista Ariana Orué a través de su papá, Julio Orué Solano.

“Yo ingresé por un tema de amistad con su papá, él fue mi cliente de varios años sobre un gran problema que tuvo sobre compra de facturas falsas. Me dijo que su hija estaba en el tema del Congreso (...)“, señala en el audio.

Además, el asesor César Serra cuestiona las acciones de Ariana Orué. “¿Qué quería, que le diga chicheñó a todo, cuando la propuesta que ella hacía estaban completamente descabellada o no ajustada a derecho, yo no soy político ni chupamedias para decirle sí a todo (...) Ella no leía nada (...) era la “tía ayuda memoria” no tiene mucha capacidad. Es una total decepción”, agrega en el audio.

Carta notarial

Pierina Yaipén Pagador –joven de 22 años que ocupa el cargo de Auxiliar en el despacho de Orué– entregó a la congresista una carta notarial para que esta la publique en sus redes sociales el martes 16 de junio.

En la misiva la joven indica que jamás ha “efectuado cobros, recaudaciones o coordinaciones destinadas a obtener dinero para fines políticos, personales o de cualquier otra naturaleza”.

No obstante, este Diario registra varias constancias de las transferencias a su nombre, así como evidencias de las coordinaciones que la involucran directamente recaudando el dinero.

Comprobante de pago de Pierina Yaipén Pagador, auxiliar de la congresista.

De hecho, en uno de los chats, Julio Orué —padre de la congresista— solicita a Pierina Yaipén que le entregue “las boletas para presentar los gastos de campaña ante la ONPE”.

Según el portal oficial, el padre de la congresista era el responsable de presentar los aportes de campaña. Lo que no solo evidencia que tenía un rol activo en la gestión de recursos, sino demuestra que los pagos eran gestionados por el personal del despacho.

Como se indicó en el informe de esta Unidad de Investigación, estos depósitos no fueron debidamente consignados ante la ONPE como aportes de campaña. Sino que en el reporte aparecen nombres de apostantes como: Diego Christian Arellano López y Liseth Francesca Alvarado Rosado.

Según la ley, la omisión de reportes genera la imposición de una cuantiosa multa al candidato, sin prejuicio de remitir los actuados al Ministerio Público para que actúe conforme a sus atribuciones.

Padre de Ariana Orué pidiendo comprobantes de pago sobre gastos de campaña a Pierina Yaipén.

Pero las conversaciones, además de involucrar a la congresista, vinculan a su padre, Julio Orué, y a su hermana, Shirley Orué Medina.

De hecho, en una conversación se puede ver que la hermana insta a los abogados que trabajaban con ella a que agilicen una denuncia personal de la congresista (Expediente Nº: 06274-2025-0-0701-JR-PE-06) en la que exigía S/1.000.000 de soles reparación a la periodista Chris Villalobos.

Es así que César Serra pagó una tasa de S/247 ante el Banco de la Nación el 26 de enero de 2026. En el voucher, donde figura su DNI, se puede ver que el depósito fue para presentar un documento de ofrecimiento de pruebas en el proceso por calumnia interpuesto contra la periodista del Callao.

César Serra, asesor principal de Ariana Orué, reportándose con una fotografía viendo un tema personal de la Congresista en el Poder Judicial.

Pero Shirley Orué, hermana de la congresista, también tenía otras exigencias. En el chat se puede ver que insta a los miembros del despacho y de la Comisión a asumir un rol más activo en redes sociales. “Tenemos familiares y amistades, no hay compromiso”, se lee recriminarles en el grupo.

En ese mismo chat también participaba su pareja, Nicolás Basurco, quien fue contratado por la congresista, tal como reveló Cuarto Poder el año pasado. Basurco llegó a escribir a El Comercio para ofrecer supuestos descargos de la legisladora respecto al informe publicado. Sin embargo, posteriormente desistió de brindar una versión, pese a que este medio accedió a recoger cualquier precisión. Cabe señalar que, para la publicación original, El Comercio intentó contactar en reiteradas ocasiones a Ariana Orué, quien finalmente se negó a brindar declaraciones.

Shirley Orué, hermana de la congresista, exigía a los abogados a tomar papel en el proceso personal que la congresista llevaba contra una periodista.

Tras la publicación del informe en relación a sus cobros a trabajadores, este Diario recibió más de 26 imágenes y conversaciones adicionales, pero por razones de espacio, en esta entrega se publican solo las evidencias más relevantes.

Ante la declaración de Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética –quien dijo que este caso ya no podría ser visto por un tema de tiempos– este Diario pudo conocer que las evidencias ya son materia de análisis en el despacho del titular de la Fiscalía de la Nación, instancia competente para evaluar los hechos y de formular denuncia.