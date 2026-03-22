Luego de que hace unos meses se oficializara el retiro de la Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), beneficiando a miles de peruanos, ahora los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) se mantienen a la expectativa de correr la misma suerte. Y es que, recientemente la congresista Ariana Orué, del partido político Podemos Perú, presentó una iniciativa que permitiría brindar un bono extraordinario de hasta S/ 11 000 a los que integren el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Es así que, la medida ha sido presentada formalmente al presidente de la República, José María Balcázar, con el objetivo de que pueda ser evaluada y admitida con urgencia. Por su parte, los miles de asegurados se mantienen a la expectativa de una posible aprobación que les permitiría solventar ciertos gastos imprevistos o simplemente como un ahorro para el futuro. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE UNA POSIBLE APROBACIÓN DE UN BONO PARA LOS AFILIADOS DE LA ONP?

A través de sus plataformas oficiales, la congresista de Podemos Perú, Ariana Orué, informó que presentó formalmente, durante una reunión, al presidente de la República, José María Balcázar y representantes de asociaciones del Callao una propuesta que permite otorgar un bono extraordinario a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones administrado por la ONP. Según la parlamentaria, esta propuesta plantea la entrega de un Beneficio Previsional Extraordinario para aportantes activos e inactivos. Es decir, se sugiere brindar un beneficio económico para los aportantes con mayor antigüedad y en situación de pobreza de S/ 22 000. Otro de los planteamientos de la parlamentaria y, que pidió evaluar con prioridad, es entregar un bono de S/ 11 000, debido a que mantendría un impacto fiscal moderado.

Asimismo, el tercer escenario propone un subsidio de hasta S/ 5 500 como una alternativa base que permitiría atender de forma inmediata las necesidades de los afiliados. Por otro lado, Orué indicó que el mandatario peruano evidenció apertura frente a la propuesta legislativa, por lo que la medida se evaluará para una posible aprobación mediante un decreto de urgencia, conforme comparte Expreso. “Hoy sostuve una reunión decisiva con el Presidente de la República, líderes y representantes de asociaciones del Callao, donde se ha logrado el compromiso formal de respaldar el Retiro de la ONP, demostrando con sustento técnico la viabilidad de un Beneficio Previsional Extraordinario que beneficiaría a miles de aportantes”, explicó la congresista a través de sus redes sociales.

¿CÓMO ACCEDER A UNA JUBILACIÓN ANTICIPADA EN EL PERÚ?

Para acceder a una jubilación anticipada, ahora el proceso resulta más sencillo gracias a un moderno sistema que permite agilizar el trámite en beneficio de los peruanos. Por ello, de acuerdo con la plataforma Infobae, aquellos asegurados del Sistema Nacional de Pensiones ​(D.L. n° 19990) que deseen recibir este tipo de pensión deberán tener como mínimo 55 años de edad, tanto para hombre como mujeres, 25 años de aportes (300 Unidades de Aporte - UdA) y haber cesado en la actividad laboral dependiente o independiente. Además, el monto del pago se reduce en 4 % por cada año de adelanto respecto a los 65 años que establece la ley, y dicha reducción no es reintegrable cuando el afiliado alcance esa edad.

En el caso de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (AFP), existen tres modalidades, es decir, la jubilación anticipada ordinaria, que establece una edad mínima de 50 años (mujeres y hombres), haber aportado al menos 72 meses en los últimos 120 meses y contar con un fondo que permita una pensión de casi el 40 % del promedio salarial de los últimos 10 años. La otra opción es por desempleo (REJA), que tiene como condición que la persona acredite los 12 meses seguidos de desempleo y un fondo para una pensión equivalente, como mínimo, al 40 % del promedio salarial de los últimos 120 meses. Por último, la jubilación anticipada por actividades de alto riesgo que permite retirarse desde los 45 años en minería subterránea con 20 años de aportes, y desde los 50 años en minería a tajo abierto, metalurgia y construcción civil.