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El director ejecutivo y presidente de Meta, Mark Zuckerberg, en una foto de archivo de su llegada al Tribunal Superior de Los Ángeles antes del juicio sobre redes sociales encargado de determinar si los gigantes de las redes sociales diseñaron deliberadamente sus plataformas para que resultaran adictivas para los niños, en Los Ángeles, el 18 de febrero de 2026. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
El director ejecutivo y presidente de Meta, Mark Zuckerberg, en una foto de archivo de su llegada al Tribunal Superior de Los Ángeles antes del juicio sobre redes sociales encargado de determinar si los gigantes de las redes sociales diseñaron deliberadamente sus plataformas para que resultaran adictivas para los niños, en Los Ángeles, el 18 de febrero de 2026. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Agencia AFP

El testimonio de Mark Zuckerberg, con respuestas inconsistentes que no cayeron bien en el jurado, perjudicó a Meta en el histórico juicio por adicción a las redes sociales que se le siguió en Los Ángeles, dijo a la prensa una integrante de ese panel.

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