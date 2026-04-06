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La legendaria ciudad de Persépolis fue la capital ceremonial del antiguo Imperio persa.
La legendaria ciudad de Persépolis fue la capital ceremonial del antiguo Imperio persa.
/ Getty Images
Por BBC News Mundo

“El mundo persa es el responsable de muchas de las ideas que tenemos en Occidente”, dice el profesor José Cutillas, quien estudió y enseñó en Irán.

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