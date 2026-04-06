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La misión Artemis II sobrevolará la Luna este 6 de abril. (Foto: NASA / AFP)
La misión Artemis II sobrevolará la Luna este 6 de abril. (Foto: NASA / AFP)
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Por Agencia EFE

El éxito de la misión Artemis II, que se encuentra a un día de llegar a su objetivo para estudiar la cara oculta de la Luna, depende, en gran medida, de las más de 30 cámaras de última tecnología que lleva la nave Orión para capturar las imágenes nunca antes vistas.

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