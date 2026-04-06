La misión Artemis II se está acercando a su punto más importante con el acercamiento de la nave Orion a la Luna para un histórico sobrevuelo, el primer acercamiento de un ser humano al único satélite de la Tierra desde la misión Apolo 17 hace más de medio siglo.

La misión cobra aún más importancia porque rompe varios hitos históricos, con la tripulación conformada por el canadiense Jeremy Hansen y los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch marcando la primera ocasión que una mujer, una persona afrodescendiente y un ciudadano no estadounidense participan en una misión lunar.

La tripulación del Artemis II también marcará la mayor distancia alcanzada de la Tierra por un ser humano: 406.772 kilómetros, superando por 6.600 kilómetros el récord de Apolo 13.

Cuándo y dónde ver vuelo

El sobrevuelo está programado para durar alrededor de siete horas, comenzando a las 18:45 GMT (13:45 hora peruana) y culminando alrededor de las 01:20 GMT del 7 de abril (20:20 hora peruana).

Aquí el horario en varios países de la región:

México (centro), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice - Inicio: 12:45 (6 abril) Fin: 19:20 (6 abril)

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba - Inicio: 13:45 (6 abril) Fin: 20:20 (6 abril)

Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Puerto Rico - Inicio: 14:45 (6 abril) Fin: 21:20 (6 abril)

Argentina, Uruguay, Chile (continental), Brasil (Brasilia) - Inicio: 15:45 (6 abril) Fin: 22:20 (6 abril)

Estados Unidos Hora del Este - Inicio: 13:45 (6 abril) Fin: 20:20 (6 abril) / Hora del Pacífico - Inicio: 11:45 (6 abril) Fin: 18:20 (7 abril)

Todo el trayecto será transmitido por la NASA en su página web, así como plataformas como YouTube, Amazon y Netflix en una producción que contará no solo con los comentarios de expertos, sino también con las intervenciones de los propios tripulantes del Artemis II.

Una nueva cara de la Luna

La NASA ha advertido que habrá un periodo de unos 40 minutos durante los que la comunicación con Artemis II será nula, mientras los astronautas pasan por la cara oculta de la Luna.

Esta no será la primera vez que el ser humano logra ver la cara oculta del satélite, con previas misiones de Apolo también vislumbrándola décadas atrás y dispositivos robóticos también explorándola en tiempos más recientes como la misión espacial china Chang’e-6 en 2024.

Sin embargo, los científicos aún ven con bastante interés la información que le traerá esta misión y la tripulación del Artemis II ha sido entrenada durante años para describir las formaciones geológicas de la Luna de la manera más exacta posible.

No será la única vista inaudita que experimentarán los astronautas en su viaje, quienes finalizando el sobrevuelo vislumbrarán el fenómeno extraño de un eclipse solar.

Es así que durante 53 minutos la nave estará perfectamente alineada con la Luna y el Sol, haciendo que el astro aparentemente desaparezca y el satélite lunar adquiera un halo luminoso.

También se espera que la tripulación vea un “amanecer de la Tierra” similar al fotografiado por el astronauta William Anders en durante la misión Apolo 8 en 1968, con nuestro planeta saliendo del monocromático y lleno de cráteres horizonte lunar como un inmenso (y azul) Sol.

Miras al futuro

Por más impresionante que es el sobrevuelo tripulado a la Luna, este solo es un pequeño paso para el ambicioso programa espacial Artemis II, en el que la NASA espera en los próximos años establecer una presencia permanente de la humanidad en la Luna y prepararnos para una exploración de Marte.

De todos modos tendremos que esperar para Artemis IV, en 2028, para el primer alunizaje en más de medio siglo y a Artemis V, ese mismo año, para que se empiece a construir la estructura en la superficie del satélite.

Estados Unidos no está solo en sus ambiciones lunares y China también prepara una misión para aterrizar en el polo sur de la Luna en 2030.

(Nota complementada con información de AFP)