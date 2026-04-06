Resumen

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Esta captura de pantalla tomada de una transmisión en vivo de la NASA muestra la nave espacial Orión con uno de sus cuatro paneles solares, con la Luna en la distancia. (Foto: NASA/AFP)
Esta captura de pantalla tomada de una transmisión en vivo de la NASA muestra la nave espacial Orión con uno de sus cuatro paneles solares, con la Luna en la distancia. (Foto: NASA/AFP)
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Por Redacción EC

La misión Artemis II se está acercando a su punto más importante con el acercamiento de la nave Orion a la Luna para un histórico sobrevuelo, el primer acercamiento de un ser humano al único satélite de la Tierra desde la misión Apolo 17 hace más de medio siglo.

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