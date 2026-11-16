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Resumen

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Los cambios de altura se deben a mejoras en la dieta, el entorno de las enfermedades, las vacunas y muchos otros factores.
Los cambios de altura se deben a mejoras en la dieta, el entorno de las enfermedades, las vacunas y muchos otros factores.
/ BBC News Mundo
Por BBC News Mundo

¿Cómo se compara tu estatura con la de tus bisabuelos? Lo más probable es que seas notablemente más alto.

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