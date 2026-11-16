¿Cómo se compara tu estatura con la de tus bisabuelos? Lo más probable es que seas notablemente más alto.

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En la actualidad, los adultos jóvenes de todo el mundo son, en promedio, unos 10 cm más altos que sus antepasados de hace 100 años, según la publicación de investigación Our World in Data.

Un estudio de 2016 que comparó a personas nacidas en 1896 y 1996 descubrió que las mujeres surcoreanas y los hombres iraníes son los que más han crecido: 20 cm y 17 cm respectivamente.

Esto se debe a mejoras en la dieta, el entorno de las enfermedades, las vacunas y muchos otros factores, afirma el Dr. Aravinda Guntupalli, profesor titular de salud global en la Universidad de Aberdeen, en Escocia.

Pero la historia de la estatura humana no siempre ha sido un ascenso lineal.

A lo largo de miles de años, la dieta, las guerras, las enfermedades y otros grandes cambios sociales han provocado fluctuaciones en nuestra estatura.

Según Our World in Data, en promedio, los hombres son un 7% más altos que las mujeres en todos los países.

Una ventana a la historia

Según los investigadores, la estatura puede ofrecernos una visión más completa del nivel de vida cuando faltan otros tipos de datos históricos o estadísticos.

“La estatura es un buen indicador de bienestar”, afirma el Dr. Matthias Blum, historiador económico y profesor honorario de la Universidad Queen’s de Belfast, en Irlanda del Norte.

Los estudios sugieren que hasta el 80% o incluso el 90% de la estatura está determinada por la genética.

El resto, aunque pequeño, está influenciado por factores como la nutrición, la exposición a enfermedades, el entorno infantil y el acceso a la atención médica.

“Una mayor altura refleja un nivel de vida más elevado”, afirma Blum.

Para tener en cuenta la variación genética, explica que los investigadores analizan la altura media en grandes poblaciones para revelar tendencias y desigualdades que medidas como el PIB no detectan.

¿La agricultura nos hizo más bajos?

Históricamente, destacan dos puntos de inflexión, según Blum.

El primero se produjo con la Revolución Neolítica, cuando los humanos pasaron de la caza y la recolección a la agricultura hace entre 12.000 y 10.000 años.

Para estudiar tendencias tan antiguas, los investigadores se basan en datos esqueléticos, que tienen sus limitaciones. Sin embargo, la mayoría coincide en que el auge de la agricultura provocó una menor estatura.

Un estudio de 2022, que tuvo en cuenta la variación genética, estimó que las personas del Neolítico eran, en promedio, 2,8 cm más bajas de lo esperado en comparación con las personas del período preneolítico.

Algunas de las primeras comunidades agrícolas surgieron de cazadores-recolectores en la región de Medio Oriente de la Alta Mesopotamia, que incluye este sitio en la actual Turquía.

El auge de la agricultura trajo consigo un suministro de alimentos más estable, pero no necesariamente una mejor nutrición.

Los cazadores-recolectores incluían más productos de origen animal en su dieta, lo cual, según Blum, es fundamental.

“Estamos hablando de inanición o no inanición, y en función de eso, consumir más productos de origen animal es una buena idea porque es realmente esencial para obtener aminoácidos”, afirma.

Según Blum, además de estar mejor alimentados, los cazadores-recolectores podían desplazarse, dejando atrás sus desechos. Los agricultores, en cambio, no.

Sufrían enfermedades infecciosas y “tenían que trabajar duro, tenían que mantener sus casas y su ganado, y vivían junto a los animales”.

Durante los milenios siguientes, la altura subió y bajó en diferentes regiones, pero según Blum, los cambios a menudo no perduraban.

“Durante mucho tiempo, no se observó una tendencia clara. Hubo hambrunas, hubo guerras, pero las poblaciones se recuperaron después”, afirma.

Para estimar la estatura humana en épocas remotas, los investigadores suelen analizar la longitud de huesos largos como el fémur en los restos óseos.

Algunas crisis tuvieron consecuencias inesperadas. Las estimaciones de estatura tras la Peste Negra, una pandemia que acabó con la vida de hasta la mitad de la población de Europa a mediados del siglo XIV, muestran aumentos.

La investigación que Guntupalli y sus colegas llevaron a cabo sobre restos óseos en Inglaterra reveló que la estatura promedio a principios del siglo XIV era de alrededor de 170 cm. Esta cifra aumentó a aproximadamente 174 cm a principios del siglo XV.

Según ella, no hay muchos datos, pero especula que la estatura “quizás aumentó debido a un incremento de los salarios, ya que la escasez de mano de obra les otorgó mayor poder de negociación a los trabajadores y pudo haber mejorado su nivel de vida”.

‘“Paquete de innovaciones”

Según Blum, el segundo cambio importante en la estatura humana se produjo con la Revolución Industrial, que comenzó en la Gran Bretaña del siglo XVIII y se extendió a otras partes del mundo.

La industrialización transformó las economías, pasando de la agricultura a la industria, impulsando la urbanización masiva, introduciendo nuevas tecnologías y expandiendo las redes de comercio internacional.

Esto provocó un aumento de la altura, pero no de inmediato.

El entorno industrial inicial “no era propicio para la salud”, afirma Guntupalli. El saneamiento deficiente, las viviendas hacinadas y el trabajo extenuante en las fábricas provocaron un descenso de la estatura en las primeras décadas en varios países.

Blum afirma que en los principales centros industriales, la gente incluso dormía en la misma cama por turnos.

Las condiciones en las fábricas y minas de carbón durante la Revolución Industrial podían ser particularmente peligrosas y arduas.

Solo más tarde, a medida que aumentaron los ingresos y se ampliaron las medidas de salud pública, la altura comenzó a aumentar significativamente.

Blum lo atribuye a las mejoras en el saneamiento, la vivienda y la alimentación, así como a la invención de la tecnología médica.

“Es un conjunto de innovaciones que funcionan en conjunto”, explica.

Aunque Corea del Sur experimentó la industrialización más tarde, su rápido desarrollo económico vino acompañado de uno de los aumentos de estatura media más drásticos registrados en el último siglo: 15 cm para los hombres y 20 cm para las mujeres, según el análisis de 2016.

¿Alcanzando su punto máximo?

La estatura media mundial entre las personas nacidas en 1996 es de 171 cm para los hombres y de 159 cm para las mujeres, según informa Our World in Data.

En los países altamente desarrollados de hoy en día, el aumento de los ingresos, la productividad, los productos y los servicios ya no parece traducirse en una mayor estatura media, afirma Blum.

No está claro el motivo; algunos investigadores creen que esas poblaciones pueden haber alcanzado un máximo determinado por sus genes, o que puede estar relacionado con el aumento de la comida rápida y los estilos de vida sedentarios.

Blum afirma que en el futuro podríamos necesitar encontrar nuevas medidas de “estándares de vida biológicos” además de la altura.

Por ejemplo, afirma que un aumento en las dietas veganas y vegetarianas no necesariamente se traduce en una mayor estatura promedio, pero podría tener otros beneficios, como ser más saludables o más sostenibles.

En lo que respecta al mundo en general, Guntupalli se muestra escéptica sobre la posibilidad de que los humanos sigan creciendo en estatura, señalando la pobreza alimentaria y energética, y las “desigualdades muy, muy marcadas” que existen hoy en día.

Los países de ingresos bajos y medios “presentan mayores índices de retraso en el crecimiento, y las personas más pobres dentro de estos países son las de menor estatura”, señala.

El retraso en el crecimiento se produce cuando los niños son demasiado bajos para su edad, lo que conlleva a que los adultos sean más bajos.

Además, según Guntupalli, los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías y las inundaciones, están afectando a la producción de alimentos y el acceso a la leche y a otros productos de origen animal.

“También estamos sufriendo recortes presupuestarios en el ámbito de la salud mundial, por lo que muchos programas de vacunación, programas de alimentación y muchos programas para refugiados se ven afectados”, añade.

Guntupalli cree que, con esta “tormenta perfecta”, veremos un aumento de la desigualdad de estatura no solo entre países ricos y pobres, sino también dentro de las propias sociedades.

“Vivimos en un mundo desigual”, resume.