Apple ha actualizado sus procesadores con el nuevo M6, su primer chip de 2 nanómetros, y el M5 Ultra, su chip más potente hasta la fecha, con los que asegura que da un salto en rendimiento y procesamiento de inteligencia artificial (IA) de manera local.

La compañía tecnológica ha desvelado el primer integrante de su nueva familia de procesadores para ordenador, el M6, que está fabricado con un proceso de 2 nanómetros, lo que permite la integración de una mayor densidad de transistores en un tamaño más pequeño, mejorando con ello el rendimiento y la eficiencia energética.

Consta de un módulo de CPU de doce núcleos (dos supernúcleos, cuatro núcleos de rendimiento y seis núcleos de eficiencia) que ofrece un mejor rendimiento monohilo y multihilo para que tareas exigentes, como la edición de imágenes, la compilación de código, la indexación de nuevos archivos y la ejecución de procesos de IA agéntica, se ejecuten rápidamente.

Por su parte, la GPU consta de doce núcleos, cada uno de ellos con un Neural Accelerator, lo que, según la compañía, aumenta en casi un 30 por ciento la capacidad de computación máxima para la inteligencia artificial respecto al M5.

También estrena un Neural Engine dual de 16 núcleos que habilita un mayor rendimiento para los procesos de inteligencia artificial. Con este componente, los entornos del sistema pueden utilizar automáticamente ambos motores de forma simultánea, lo que permite que las apps ejecuten los modelos más rápidamente.

Los nuevos procesadores permiten el trabajo local de la inteligencia artificial y aplicaciones más demandantes. (Foto: apple.com)

El M6 admite hasta 32 GB de memoria unificada para ejecutar varias apps exigentes a la vez y modelos de lenguaje de gran tamaño en el dispositivo. También ofrece hasta 170 GB/s de ancho de banda de memoria unificada, un 10 por ciento más que el M5.

Según ha apuntado el vicepresidente de Ingeniería de chips de Apple, Sri Santhanam, este procesador, integrado en el nuevo Mac mini, “ofrece el equilibrio ideal entre rendimiento, eficiencia energética y procesamiento de IA en el dispositivo”

M5 Ultra, El chip "más potente" de Apple

Junto a M6, Apple también ha presentado M5 Ultra, que considera como “el chip más potente” que ha creado hasta la fecha y que, a través del nuevo Mac Studio, dirige a profesionales que necesitan agilizar cargas de trabajo que exigen el máximo rendimiento de CPU, GPU y ancho de banda de memoria unificada, como el renderizado 3D complejo, los efectos visuales y la ejecución en el dispositivo de modelos de IA de vanguardia.

El M5 Ultra permite trabajo avanzado de GPU, el renderizado 3D complejo, los efectos visuales y la IA de vanguardia. (Foto: apple.com)

El M5 Ultra utiliza UltraFusion para conectar dos M5 Max de doble matriz y formar una arquitectura cuádruple. Juntos, estos interconectores de baja latencia y gran ancho de banda permiten que los cuatro chips funcionen como un solo procesador unificado.

El procesador cuenta con una CPU de hasta 36 núcleos, formada por doce supernúcleos y 24 núcleos de rendimiento, que ofrece un rendimiento monohilo hasta 1,25 veces superior y un rendimiento multihilo hasta 1,3 veces superior respecto al M3 Ultra.

En lo que respecta a la GPU, este componente integra hasta 80 núcleos, con un Neural Accelerator en cada uno de ellos, lo que multiplica hasta por 4,5 la capacidad máxima de procesamiento para IA en comparación con el M3 Ultra.

El M5 Ultra también incluye un Neural Engine de 32 núcleos y un motor multimedia con H.264 y HEVC mediante hardware, cuatro motores de codificación y decodificación ProRes y decodificación AV1 por aceleración de hardware.

Además, ofrece una memoria unificada de hasta 512 GB y 1,2 TB/s de ancho de banda de memoria unificada, lo que supone un 50 por ciento más que en el M3 Ultra. Esto permite almacenar enormes conjuntos de datos en la memoria local, aumentar la velocidad de tokens por segundo y ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño con cientos de miles de millones de parámetros en el propio dispositivo.