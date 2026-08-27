Apple finalmente confirmó cuándo realizará su próximo gran evento de presentación. La compañía envió invitaciones para una cita denominada “Surprise and Shine”, que tendrá lugar el 9 de septiembre a las 10:00 a. m. hora local, equivalente a las 6:00 p. m. en el Reino Unido. Aunque Apple no ha revelado qué productos mostrará, las especulaciones apuntan a un anuncio especialmente importante.

El principal protagonista del evento podría ser el esperado iPhone Ultra, nombre que distintos reportes vienen utilizando para referirse al primer teléfono plegable de Apple. De confirmarse, representaría uno de los cambios de diseño más importantes para el iPhone desde el lanzamiento del modelo original.

Los rumores señalan que el dispositivo tendría un formato similar al de los teléfonos plegables tipo libro, como los modelos Galaxy Z Fold de Samsung. Asimismo, se habla de una pantalla exterior de aproximadamente 5,5 pulgadas y otra interna de 7,8 pulgadas cuando el equipo esté completamente abierto, aunque Apple todavía no confirma ninguna de estas características.

Según Daily Mail, el analista especializado en Apple, Mark Gurman, señaló en su más reciente boletín Power On que quienes han probado el dispositivo destacan la forma en que cabe en el bolsillo, la sensación y resistencia de su mecanismo de bisagra y una interfaz de aplicaciones similar a la del iPad, diseñada para aprovechar la pantalla interna de mayor tamaño.

Todo apunta a que la compañía podría presentar el iPhone Ultra, su primer teléfono plegable, con una pantalla interna de 7,8 pulgadas según los rumores. (Foto referencial: Nic Coury / AFP) / NIC COURY

Un teléfono que podría superar los $2,000

El posible iPhone Ultra tampoco sería un dispositivo económico. Gurman sostiene que Apple estaría preparando un producto “ultrapremium”, con un precio inicial que podría superar los $2,000. Esto lo colocaría en una categoría similar a la de los teléfonos plegables más costosos de Samsung y bastante por encima del actual iPhone 17 Pro Max.

Sin embargo, algunas de las características esperadas podrían generar opiniones divididas. De acuerdo con Gurman, el teléfono podría llegar sin Face ID y tampoco tendría un lente teleobjetivo, dos elementos que podrían pesar entre los usuarios interesados en un dispositivo de gama alta.

La invitación de Apple tampoco ofrece muchas pistas. El diseño muestra un logotipo de la compañía brillante y translúcido sobre lo que parece ser un cielo azul, acompañado únicamente de la frase “Surprise and Shine” y la invitación a asistir al evento en el Steve Jobs Theater de Apple Park.

El aspecto transparente del logotipo compartido por Apple generó especulaciones entre los seguidores de la marca. (Foto: Apple)

Apple también prepara más dispositivos

El aspecto transparente del logotipo generó especulaciones entre los seguidores de la marca. Algunos creen que podría ser una referencia al diseño Liquid Glass incorporado en sus sistemas operativos, mientras que el efecto de brillo del logotipo en la versión animada de la invitación podría estar relacionado con las nuevas funciones de Siri. Por ahora, ninguna de estas interpretaciones ha sido confirmada.

El evento tendrá además un componente especial porque se realizará apenas ocho días después de que John Ternus asuma como director ejecutivo de Apple en reemplazo de Tim Cook.

Ternus es conocido dentro de la compañía por su enfoque en productos y hardware, por lo que su llegada podría darle un significado adicional a una presentación centrada en nuevos dispositivos.

Además del posible iPhone Ultra, Apple tendría preparados el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, aunque algunos reportes apuntan a que el iPhone 18 estándar no sería presentado en septiembre y podría llegar recién a comienzos de 2027.

También se espera la renovación del Apple Watch Ultra y del Apple Watch Series 12, mientras que otro producto que podría aparecer es una nueva generación del HomePod Mini.

Apple también podría anunciar nuevos iPhone, Apple Watch y una nueva versión del HomePod Mini. (Foto referencial: AFP)

Finalmente, el misterio se resolverá

Los rumores sobre el primer iPhone plegable llevan meses creciendo, pero Apple mantiene el silencio sobre sus planes. De confirmarse su presentación, el dispositivo supondría la entrada de la compañía en un mercado en el que Samsung y otros fabricantes llevan años compitiendo.

Por ahora, los seguidores tendrán que esperar hasta el 9 de septiembre para descubrir qué significa realmente la misteriosa invitación “Surprise and Shine”.

La gran incógnita será si Apple finalmente mostrará el esperado iPhone plegable o si la compañía tiene preparada una sorpresa diferente para uno de sus eventos más importantes del año.