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Resumen

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La presentación será la primera con John Ternus como director ejecutivo de Apple. (Photo by Nic Coury / AFP)
La presentación será la primera con John Ternus como director ejecutivo de Apple. (Photo by Nic Coury / AFP)
Por Agencia EFE

Apple anunció este miércoles que su evento anual de presentación de dispositivos tendrá lugar el 9 de septiembre y que este año llevará el lema “Surprise and shine” (“Sorprende y brilla”).

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