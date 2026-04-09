Por Sonia del Águila

La cuenta regresiva ya empezó para ARMY en Perú. La venta general de entradas para los conciertos de BTS en Lima arranca este viernes 10 de abril, en una jornada que promete alta demanda y miles de personas conectadas al mismo tiempo intentando asegurar un lugar para uno de los shows más esperados del año.

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