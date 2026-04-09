La cuenta regresiva ya empezó para ARMY en Perú. La venta general de entradas para los conciertos de BTS en Lima arranca este viernes 10 de abril, en una jornada que promete alta demanda y miles de personas conectadas al mismo tiempo intentando asegurar un lugar para uno de los shows más esperados del año.

No es para menos. El grupo surcoreano vuelve a los escenarios como formación completa con la gira “BTS World Tour ‘ARIRANG’”, su gran retorno tras el periodo en que sus integrantes cumplieron con el servicio militar obligatorio. Reuters reportó este 9 de abril que el tour comenzó en Corea del Sur y recorrerá 34 ciudades, consolidando uno de los regresos más importantes del pop global.

En Lima, BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026. La expectativa creció todavía más luego de que se habilitara una tercera fecha, en medio del fuerte interés del público local.

¿Cuándo y dónde comprar?

La venta general estará disponible desde el viernes 10 de abril a las 10:00 a.m., y se realizará exclusivamente en Ticketmaster Perú. Para esta etapa ya no se requiere contar con ARMY Membership: basta con tener una cuenta activa en la plataforma y un medio de pago habilitado.

Ese punto es clave porque, en eventos de esta magnitud, la preparación previa puede marcar la diferencia. Tener la sesión iniciada, los datos actualizados y la zona elegida antes de entrar a la fila virtual ahorra segundos valiosos cuando la demanda se dispara.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los precios oficiales para los conciertos de BTS en Lima van desde S/ 483 y alcanzan los S/ 2.591 en el paquete Soundcheck VIP. Entre las zonas disponibles figuran Campo, Occidente, Oriente, Norte y Sur, además de la opción VIP con beneficios especiales.

De acuerdo con la información difundida por medios locales a partir del proceso oficial de venta, el paquete Soundcheck VIP incluye acceso a la prueba de sonido, ingreso anticipado y beneficios exclusivos para fans.

Campo: S/ 851

S/ 851 Tribuna Occidente numerado: S/ 667

S/ 667 Tribuna Oriente numerado: S/ 667

S/ 667 Tribuna Norte numerado: S/ 483

S/ 483 Tribuna Sur numerado: S/ 483

S/ 483 Soundcheck VIP Package: S/ 2,591

¿Por qué este regreso importa tanto?

Más que una gira, “ARIRANG” representa el reencuentro de BTS con una audiencia global que esperó durante años ver nuevamente juntos a sus siete integrantes. El arranque del tour en Corea del Sur no solo confirmó ese regreso: también dejó claro que el fenómeno BTS mantiene intacta su capacidad de movilizar a multitudes en todo el mundo.

Para el público peruano, la llegada del grupo tiene además un peso especial. No se trata solo de un gran concierto internacional, sino de un evento con dimensión cultural y emocional para una generación de fans que convirtió la espera en una forma de resistencia y entusiasmo compartido.

¿Qué hacer para tener más opciones?

En una venta de alta demanda, la regla básica es simple: entrar preparado. Lo recomendable es crear o revisar con anticipación la cuenta en Ticketmaster, iniciar sesión antes del horario de apertura y tener decidido de antemano qué fecha y qué zona se intentará comprar. También conviene contar con una tarjeta o billetera digital lista para completar el pago sin demoras.

Con tres fechas programadas en Lima, una estrategia razonable es priorizar opciones. Llegar a la venta sabiendo cuál es la primera alternativa y cuáles serían las zonas de respaldo puede evitar que la indecisión termine jugando en contra.

Datos claves

Venta general: viernes 10 de abril de 2026 Hora: 10:00 a.m. Plataforma: Ticketmaster Perú Conciertos en Lima: 7, 9 y 10 de octubre de 2026 Lugar: Estadio San Marcos Precios: desde S/ 483 hasta S/ 2.591 en paquete Soundcheck VIP

Para tener en cuenta

Cuando BTS entra en escena, la compra de una entrada deja de ser un trámite y se convierte en una carrera contra el reloj. Esta vez, Lima será parte de ese fenómeno. Y para miles de fans, conseguir un boleto no será solo asegurar un asiento: será conquistar un lugar en una noche que lleva años esperando.