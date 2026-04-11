Este sábado, el fenómeno global del k-pop, BTS, celebró la segunda noche de su gira mundial “Arirang” en el estadio Goyang, en Corea del Sur, marcando así su retorno a los escenarios tras cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio.

Bajo un cielo despejado, a diferencia de su primer concierto marcado por lluvias torrenciales, los siete integrantes llegaron al escenario con sus temas clásicos como “Hooligan” y “Aliens”.

El diseño del escenario destacó por su simbolismo nacional, incluyendo un pabellón central inspirado en el histórico Gyeonghoeru y una plataforma con la forma de la bandera Taegeukgi.

La identidad coreana fue el eje central de la noche. Elementos como las máscaras tradicionales (tal), coreografías inspiradas en la danza budista Seungmu y el uso del gayageum (cítara tradicional) se entrelazaron con éxitos globales como “Butter” y “Dynamite”.

Uno de los momentos cumbre fue la interpretación de “Body to Body”, que incorporó la danza circular Ganggangsullae y fragmentos de la canción folclórica “Arirang”.

“Los siete decidimos hacer esto juntos y lo que no ha cambiado es nuestra sinceridad hacia ustedes. Son decisiones que tomamos tras 15 años de carrera para permanecer unidos por mucho tiempo. Confíen en nosotros”, dijo RM en concierto.

"Estoy empapado hasta los huesos, pero lo más importante fue poder verlos a todos", declaró Jimin al cierre de primer concierto | Foto: X - Difusión (Captura)

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Por su parte, Jimin expresó gratitud por la lealtad del fandom, conocido como ARMY. “Lanzamos ‘Arirang’ después de cuatro años y estamos de gira tras una larga espera. Trabajamos muy duro, así que espero que lo disfruten”.

Este gira mundial que promociona su álbum homónimo, el cual lideró la lista Billboard 200 por dos semanas consecutivas, contempla un total de 85 presentaciones en 34 ciudades.

BTS en Perú hace historia y agota todas las entradas para sus tres conciertos. (Foto: Captura Ticketmaster)

Tras su última fecha en Goyang este domingo, BTS continuará su gira en Tokio, con paradas en Norteamérica, Europa, Asia y Latinoamérica, incluyendo tres conciertos en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre, cuyas entradas ya se agotaron.

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