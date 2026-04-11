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BTS iniciaron este jueves 9 de abiril su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. | (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
BTS iniciaron este jueves 9 de abiril su gira “BTS World Tour Arirang” en la ciudad surcoreana Goyang. | (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
Por Redacción EC

Este sábado, el fenómeno global del k-pop, BTS, celebró la segunda noche de su gira mundial “Arirang” en el estadio Goyang, en Corea del Sur, marcando así su retorno a los escenarios tras cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio.

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