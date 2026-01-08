Café Tacvba pide a disqueras retirar su música de Spotify para “no patrocinar guerras”

El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, informó que la banda solicitó a Universal Music y Warner Music México que retiren de Spotify el catálogo del grupo, a fin de no financiar guerras y acciones reprobables de Estados Unidos.

En un mensaje en video compartido este miércoles en sus redes sociales, el cantante defendió que la plataforma contraviene su visión artística y su ética, además de cuestionar el modelo de reparto de regalías y el uso de inteligencia artificial en la industria musical.

“En días pasados he entregado, de parte de Café Tacvba, una carta, tanto a Universal Music como Warner Music México, solicitándoles que se baje el catálogo de Café Tacvba de la plataforma Spotify”, señaló.

CONOCE MÁS: Billy Joel reapareció sobre un escenario tras ser diagnosticado con una afección cerebral

El cantante explicó que la petición se basa en una serie de motivos y enlistó “las inversiones en armamento”, “la publicidad de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos)”.

Asimismo, “la utilización de un royalty pool totalmente injusto”, además de calificar como insuficientes los pagos que reciben: “nuestras regalías de miseria”.

Albarrán también criticó “la utilización de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas”, al sostener que “la música debe tener significado y debe de apoyar a los pueblos y darles fuerza”.

También comentó que el grupo busca evitar que sus ingresos terminen vinculados con conflictos, al afirmar: “no queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables” .

En su publicación de Instagram, Albarrán precisó que las cartas fueron dirigidas a las disqueras Warner Music México y Universal Music México, “quienes por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba”, y afirmó que el retiro se solicita “por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética tanto personal, como de banda”.

El músico invitó a los seguidores a escuchar a Café Tacvba en otras plataformas o incluso a “boicotear” Spotify, al considerar que es una forma de no participar “de los abusos del poder” y de “las guerras en curso”, además de llamar a “crear un nuevo mundo, más justo, horizontal” y en el que “la música siga teniendo valor” y “significado”.

Albarrán concluyó que esperan una respuesta formal de ambas compañías.