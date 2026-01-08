Café Tacvba pide a disqueras retirar su música de Spotify para “no patrocinar guerras”

Escuchar
Asimismo, Albarrán invitó a los seguidores a escuchar a Café Tacvba en otras plataformas o, incluso, a “boicotear” Spotify | Foto: Archivo GEC
Por Agencia EFE

El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, informó que la banda solicitó a Universal Music y Warner Music México que retiren de Spotify el catálogo del grupo, a fin de no financiar guerras y acciones reprobables de Estados Unidos.

