El legendario músico Billy Joel sorprendió a sus seguidores con su primera actuación en vivo desde que reveló un diagnóstico de una afección cerebral, al unirse a una banda tributo durante un concierto en Wellington, Florida.

El cantante de 76 años subió al escenario junto a la banda tributo Turnstiles, que cerraba un evento por el 30 aniversario del pueblo, donde interpretó dos de sus clásicos: “We Didn’t Start the Fire” y “Big Shot”, ante la alegría de miles de asistentes.

Billy Joel llegó acompañado de su esposa, Alexis Roderick, y sus hijas Della y Remy, quienes bailaron junto a él durante la presentación, creando un momento familiar y emotivo para los fanáticos presentes.

Billy Joel reapareció sobre un escenario tras ser diagnosticado con una afección cerebral. (Foto: Captura de video)

“No tenía planeado trabajar esta noche”, bromeó el músico cuando tomó el micrófono, dejando claro que se trataba de una aparición inesperada para el público reunido.

El regreso a los escenarios de Billy Joel ocurre ocho meses después de que anunciara que había sido diagnosticado con hidrocefalia normotensiva (NPH), un trastorno causado por la acumulación de líquido cefalorraquídeo que puede afectar el equilibrio, la visión y la audición, motivo por el cual canceló todas sus presentaciones programadas.

Tras el diagnóstico, el artista se sometió a terapia física específica y suspendió su gira para enfocarse en la recuperación, aunque en entrevistas previas afirmó que se sentía bien y que trabajaba para mejorar su condición.

La emotiva aparición de Billy Joel marca un avance significativo en su recuperación y ha sido celebrada por fanáticos y medios como una señal positiva para el futuro del músico.