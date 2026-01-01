Scarlet, la fina con calle, presenta una nueva colaboración junto a Norlam, ex vocalista de la agrupación cubana Los 4 de Cuba, versionando la joya musical de la británica española Jeanette, ”Por qué te vas”. una propuesta que reafirma el crecimiento de la salsa en el Perú.

El lanzamiento oficial de “Por qué te vas” se realizó en todas las plataformas digitales, acompañado de un videoclip de alto nivel audiovisual.

La colaboración entre Scarlet y Norlam destaca por la química artística y la solidez interpretativa de ambos, elementos que fortalecen a la salsa como un género de gran convocatoria y vigencia.

Norlam, por su parte, resalta el talento existente en el Perú y manifiesta su satisfacción por haber formado parte de este proyecto, concebido para la conexión directa con el público y la celebración de la salsa.

El tema fue producido en los Estados Unidos bajo la dirección de Frank Palacios, con la participación del trompetista Gerardo Rodríguez, y grabado con músicos que han trabajado junto a Marc Anthony, aportando un sonido auténtico, contemporáneo y fiel a la esencia del género.

“Por qué te vas” reafirma la identidad artística de Scarlet, reconocida por su propuesta ‘Fina con Calle’, y representa una apuesta sólida por la salsa con carácter, calidad internacional y arraigo latino.