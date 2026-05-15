El reparto peruano sigue ganando terreno en la escena urbana y uno de los principales responsables de ese crecimiento es JP El Chamaco. El cantante vuelve a colocarse en el centro de la conversación musical con el lanzamiento de “Perú es la clave”, una producción que reúne a varias figuras del movimiento repartero nacional y que busca consolidar la identidad del género en el país.

La canción, producida por Mekolandia, apuesta por un sonido con sello peruano y fuerte influencia callejera. Para este proyecto, JP El Chamaco convocó a una alineación integrada por Scarlet, conocida como “Fina con Calle”, además de Chemo VG, Férrique, Reparto Criollo, Jairo La Pieza, Made Vi y Yair PC.

El lanzamiento apunta a convertirse en uno de los temas más representativos del reparto nacional durante este año. La propuesta mezcla ritmos urbanos con letras ligadas a la realidad de los barrios y una estética musical que busca diferenciarse de otras corrientes latinas. El objetivo, según el entorno del artista, es demostrar que el Perú también tiene un estilo propio dentro del movimiento repartero.

La importancia de JP El Chamaco dentro del género no es reciente. Su nombre ha estado ligado a proyectos internacionales que ayudaron a conectar la música urbana cubana con la escena peruana. Uno de los más recordados fue “Reparto”, producción en la que compartió participación con figuras como DJ Yus, Wampi, Nesty, Wow Popy y Un Titico.

Aquella producción logró una importante repercusión en plataformas digitales, alcanzando millones de reproducciones y posicionando el nombre del artista peruano en mercados internacionales. Gracias a ello, JP El Chamaco pasó de ser una de las promesas del género a convertirse en uno de sus máximos exponentes dentro y fuera del país.

El crecimiento de su carrera también se refleja en su actividad internacional. El cantante ha realizado giras constantes en Estados Unidos, presentándose en ciudades como Miami, Los Ángeles, Virginia y New Jersey, donde el reparto ha encontrado una importante comunidad de seguidores latinos.

Además, el artista llevó su música al continente europeo con presentaciones en España e Italia, ampliando el alcance del movimiento urbano peruano. Estas experiencias le permitieron consolidar vínculos con artistas internacionales y fortalecer la presencia del reparto fuera de Sudamérica.

Entre las colaboraciones más destacadas de JP El Chamaco aparecen trabajos junto a Ángel Dior y el grupo Trébol Clan. Con “Perú es la clave”, el cantante busca reafirmar su liderazgo dentro del género y abrir una nueva etapa para el reparto peruano, apostando por la unión de artistas nacionales y la proyección internacional de un sonido que sigue creciendo desde las calles hacia escenarios cada vez más grandes.