Melendi vuelve a Lima con su gira “Tareas Pendientes World Tour”: entradas, lugar y fecha

El cantante español Melendi ha confirmado oficialmente su retorno a los escenarios peruanos, como parte de su gira “Tareas Pendientes World Tour”, el próximo 6 de marzo en Costa 21, ubicado en San Miguel.

La nueva gira del autor de ‘Tu jardín con enanitos’ coincide con el próximo lanzamiento de su 12.° producción titulada “Pop Rock”, que tendrá doce temas inéditos que sumarán a su repertorio.

CONOCE MÁS: Billy Joel reapareció sobre un escenario tras ser diagnosticado con una afección cerebral

Con un legado que incluye más de 3.5 millones de ejemplares vendidos y 24 discos de platino, Melendi se mantiene como una de las figuras más influyentes del pop en español, a sus más de 20 años de trayectoria.

Por otro lado, el setlist preparado para esta gira promete un recorrido por sus temas más emblemáticos, tales como “Caminando por la vida”, “La promesa”, “Destino o casualidad”, “Tu jardín con enanitos” y “Barbie de extrarradio”.

Melendi se presentó en Lima en marzo de 2024 | Foto: @arkaperu

MÁS INFORMACIÓN: BTS confirma su regreso a la escena musical con nuevo disco y gira mundial en 2026

Asimismo, las entradas para este concierto estarán disponibles en Teleticket, con una preventa exclusiva los días 7 y 8 de enero. De igual forma, se tendrá un 20% de descuento para aquellos que realicen la compra con tarjetas del banco BBVA.

A continuación, se detallan las zonas y los precios establecidos para el evento:

Zona Melendi: S/ 410

S/ 410 Zona VIP: S/ 255

S/ 255 Zona Preferencial: S/ 115