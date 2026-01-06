Melendi vuelve a Lima con su gira “Tareas Pendientes World Tour”: entradas, lugar y fecha

Escuchar
La organización ha confirmado que la preventa de boletos iniciará este 7 y 8 de enero en Teleticket | Foto: Difusión

Por Redacción EC

El cantante español Melendi ha confirmado oficialmente su retorno a los escenarios peruanos, como parte de su gira “Tareas Pendientes World Tour”, el próximo 6 de marzo en Costa 21, ubicado en San Miguel.

