El músico español Melendi ha puesto fin a un periodo de cinco años sin publicar material inédito con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Fecha de caducidad”.

La pieza, una balada que explora la fragilidad de las relaciones humanas, marca el punto de partida de su próximo proyecto discográfico y una nueva gira internacional.

CONOCE MÁS: Hombres G anuncia segunda fecha en el Estadio Nacional de Lima

A diferencia de sus trabajos anteriores enfocados en el desamor convencional, en esta entrega Melendi opta por un enfoque reflexivo sobre la transición del amor hacia la rutina.

El tema profundiza en la distinción entre el afecto genuino y la seguridad que ofrece la rutina. Al respecto, el cantautor sentencia en su letra: "Muchas veces se confunde querer con comodidad".

MÁS INFORMACIÓN: Salsero puertorriqueño Bobby Cruz se retira de los escenarios

El estreno coincide con la llegada del artista a la capital peruana. Melendi se presentará este viernes 6 de marzo en Costa 21, donde interpretará por primera vez en vivo este nuevo sencillo, además de su repertorio clásico.

La organización ha confirmado que los últimos boletos para el evento están disponibles en Teleticket. Los usuarios pueden acceder a beneficios especiales, como un 20% de descuento mediante el uso de tarjetas BBVA o a través del programa Claro Club.

VIDEO RECOMENDADO: