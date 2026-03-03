Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los últimos tickets para ver a Melendi en concierto este viernes 6 de marzo en Costa 21 están disponibles en Teleticket | Foto: Difusión
Los últimos tickets para ver a Melendi en concierto este viernes 6 de marzo en Costa 21 están disponibles en Teleticket | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El músico español Melendi ha puesto fin a un periodo de cinco años sin publicar material inédito con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Fecha de caducidad”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.