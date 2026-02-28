El veterano salsero puertorriqueño Bobby Cruz, figura clave del icónico dúo Richie Ray y Bobby Cruz, anunció su retiro definitivo de los escenarios durante el espectáculo “Sonido Bestial Sinfónico” en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, el pasado viernes.

Ante un recinto colmado y acompañado por la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, el intérprete de 88 años puso punto final a una carrera que supera los sesenta años de vigencia.

A diferencia de anuncios previos, Cruz enfatizó que esta decisión es irrevocable, vinculándola con su edad y la reciente pérdida de colegas y amigos generacionales.

“Este es el último. Yo siempre digo eso. Yo decía que me retiro, pero cualquiera que tenga tiempo [dinero] me saca del retiro. Esta vez no hay más tiempo. Este es el final”, sostuvo el cantante durante el evento.

Asimismo, Cruz tuvo palabras de recuerdo para Willie Colón, leyenda de la salsa y compañero en las Estrellas de la Fania, fallecido el pasado 21 de febrero en Nueva York. “La muerte vino por mí, lo que pasa es que se llevó a Willie”, añadió con nostalgia.

El concierto de despedida, dirigido por el maestro Rafael Irizarry, rindió tributo a la obra cumbre del dúo, “Sonido Bestial” (1971).

Esta pieza es reconocida internacionalmente por su compleja estructura que fusiona jazz, rock, salsa clásica y música académica.

Richie Ray y Bobby Cruz son considerados arquitectos del sonido de la salsa moderna. A lo largo de su carrera, han acumulado múltiples discos de oro y platino, además de su ingreso en 2006 al Salón de la Fama de la Música Latina (ASCAP).

Entre su vasto repertorio de “himnos” del género destacan composiciones como “Agúzate”, “El diferente”, “La Zafra” y “Amparo Arrebato”.

El anuncio de Cruz cierra una era en la cultura musical de América Latina, dejando a Richie Ray, recientemente homenajeado en la Escuela Libre de Música de San Juan, como el guardián de uno de los legados más influyentes de la música caribeña.

