La banda argentina Rata Blanca regresa al Perú para ofrecer un esperado concierto el sábado 2 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, desde las 6 p.m. Las entradas están a la venta en Teleticket.

La agrupación vuelve a Lima, ciudad donde cuenta con una sólida base de seguidores, consolidándose como una de las bandas extranjeras que más veces ha visitado el país.

El espectáculo contará además con la participación especial de las bandas peruanas Trémolo y Uchpa, quienes abrirán la jornada interpretando sus temas más representativos.

Durante el concierto, Rata Blanca interpretará algunos de sus temas más emblemáticos como “Mujer amante”, “La leyenda del Hada y el Mago”, “El beso de la bruja”, “Volviendo a casa”, “Talismán” y “La canción del guerrero”, canciones que se han convertido en himnos del heavy metal en habla hispana y que continúan vigentes en festivales y playlists.

Formada en 1985 en Buenos Aires, la banda es considerada una de las más influyentes del hard rock y heavy metal en español.

A lo largo de su carrera han fusionado riffs potentes con estructuras melódicas inspiradas en la música clásica, lo que les ha permitido desarrollar un sonido distintivo dentro del llamado “rock metálico”, como ellos mismos definen su propuesta.

Las entradas para el concierto de Rata Blanca en Lima, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.