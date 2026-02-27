Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La banda argentina Rata Blanca regresa al Perú para ofrecer un esperado concierto el sábado 2 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, desde las 6 p.m. Las entradas están a la venta en Teleticket.
