Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rata Blanca vuelve a Perú para un esperado concierto de rock. (Foto: Instagram)
Rata Blanca vuelve a Perú para un esperado concierto de rock. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La banda argentina Rata Blanca regresa al Perú para ofrecer un esperado concierto el sábado 2 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, desde las 6 p.m. Las entradas están a la venta en Teleticket.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.