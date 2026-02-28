La banda colombiana Morat presentó este viernes su versión de ‘Tu Cárcel’, éxito de 1986 compuesto por Marco Antonio Solís para la agrupación mexicana Los Bukis.

El lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa creativa tras la obtención del Latin Grammy 2025 a Mejor Álbum Pop/Rock por su disco ‘Ya es mañana’.

La pieza, descrita por su equipo de prensa como una transformación del sonido original, integra guitarras distorsionadas y baterías sin abandonar la estructura melódica que convirtió al tema en un clásico de la música latina.

El estreno de este sencillo coincide con un momento de internacionalización para el cuarteto bogotano, integrado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas.

Y es que, entre sus compromisos inmediatos destacan presentaciones en México y en Estados Unidos, especialmente en el festival de Coachella para el 12 y 19 de abril, así como el inicio de su gira mundial ‘Ya es mañana’.

Morat

Con esta versión, Morat se suma a una lista de artistas que han rendido tributo a la obra de Solís, como la banda argentina Los Enanitos Verdes, cuya versión de 2004 revitalizó el tema en el ámbito del rock en español.

Desde su formación en 2011, los colombianos han consolidado su presencia internacional con hits como ‘Cómo te atreves’ y ‘Besos en guerra’.

