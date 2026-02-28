Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Desde su formación en 2011, los colombianos han logrado posicionar éxitos como 'Cómo te atreves' y 'Besos en guerra' | (Foto: Universal Music)
Por Redacción EC

La banda colombiana Morat presentó este viernes su versión de ‘Tu Cárcel’, éxito de 1986 compuesto por Marco Antonio Solís para la agrupación mexicana Los Bukis.

