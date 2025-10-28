Morat, una de las agrupaciones más reconocidas de Colombia, sorprendió a sus seguidores al anunciar que formará parte del festival Coachella 2026, que se llevará a cabo los días 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de abril en el Empire Polo Club, en Indio, California (EE.UU.).

Durante una conversación publicada en su cuenta de Instagram, los integrantes de la banda —Juan Pablo Villamil, Juan Pablo Isaza, Simón Vargas y Martín Vargas— reflexionaron sobre los destinos más importantes de su gira Asuntos Pendientes, que los ha llevado por América Latina y otras partes del mundo.

En medio de la charla, Villamil reveló la noticia que emocionó a millones de fanáticos.

“Bueno, se nos está acabando la gira de Asuntos Pendientes. Creo que ha estado increíble, pero si tuvieran un último asunto pendiente, ¿cuál sería?”, preguntó el cantante.

Tras varias respuestas, añadió: “No, se las tengo. Nuestro último asunto pendiente todavía no ha llegado, nuestro último asunto pendiente es Coachella”.

El anuncio marca un hito en la carrera del grupo, que debutará en uno de los escenarios más emblemáticos de la música internacional.

Los seguidores celebraron el anuncio en redes sociales, destacando que la participación en Coachella representa un reconocimiento al crecimiento global de la banda y a su consolidación como uno de los referentes del pop latino.