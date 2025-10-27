El reconocido DJ y músico noruego Kygo confirmó su llegada a Perú con un espectáculo especial en 2026. El también productor se presentará el próximo 14 de marzo en Costa 21, como parte de su gira mundial tras el lanzamiento de su más reciente álbum KYGO.

La preventa de entradas para el show de Kygo se dará los días 30 y 31 de octubre, a las 10 a.m. con una venta exclusiva para clientes Interbank, con un 15 % de descuento, a través de Teleticket.

Reconocido en el mundo como una de las figuras más influyentes de la música electrónica contemporánea, Kygo (nombre real Kyrre Gørvell-Dahll) ha redefinido el género tropical house con su característico estilo melódico y emocional. Desde su irrupción en la escena en 2013, el artista ha acumulado más de 23 mil millones de reproducciones globales entre audio y video.

Kygo confirma su llegada a Perú como parte de su gira mundial. (Foto: Instagram)

Entre sus mayores éxitos destacan temas multiplatino como “It Ain’t Me” junto a Selena Gomez, con más de 2.9 mil millones de reproducciones, y el icónico “Higher Love” con la voz de Whitney Houston, que superó los 1.4 mil millones de streams y alcanzó el número 1 en la radio dance a nivel mundial.

Su tercer álbum, Golden Hour (2020), fue aclamado por la crítica e incluyó himnos globales como “Like It Is” (con Zara Larsson y Tyga), “Lose Somebody” (con OneRepublic) y “I’ll Wait” (con Sasha Alex Sloan), acumulando más de 2.6 mil millones de reproducciones. Posteriormente, Kygo sorprendió con sus versiones de clásicos como “What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner y “Hot Stuff” de Donna Summer.

Este año, Kygo presentó su esperado quinto álbum homónimo, KYGO, que incluye el sencillo “Whatever” junto a Ava Max y debutó en el segundo puesto del Billboard Top Dance/Electronic Albums.

