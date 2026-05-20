Con la intención de reinventar una tradición ya consolidada, Panini presentó en el Perú el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una edición que busca convertirse en un punto de inflexión para aficionados y coleccionistas del fútbol. El lanzamiento se realizó el pasado 5 de mayo de 2026 y, desde entonces, ha despertado gran interés por las características inéditas que incorpora esta nueva entrega. Esta publicación llega con cambios significativos frente a ediciones anteriores, no solo en la amplitud de su contenido, sino también en el nivel de complejidad que implica completarla. Con un mayor número de selecciones participantes y un formato mundialista ampliado, la versión de Qatar 2022 queda atrás ante una propuesta mucho más extensa, considerada por varios como la más desafiante y costosa que ha llegado al mercado peruano. En las siguientes líneas, repasamos todos los detalles de este lanzamiento que ha generado gran expectativa entre miles de hinchas en el país.

¿Cuánto cuesta llenar el álbum Panini del Mundial 2026? El precio te va a sorprender

El álbum oficial del Mundial 2026 está compuesto por un total de 980 figuritas repartidas a lo largo de 112 páginas, una cifra que lo posiciona como una de las ediciones más amplias de los últimos años. Bajo un modelo de probabilidad estándar en la aparición de repetidos, los expertos en coleccionismo estiman que un aficionado promedio podría llegar a necesitar entre 800 y 1.000 sobres para lograr completarlo sin apoyarse en intercambios.

Con el llamado “paquetón” de 104 sobres, valorizado en S/ 420, completar la colección implicaría comprar entre ocho y diez de estos paquetes, lo que se traduce en una inversión estimada de entre S/ 3.360 y S/ 4.200. En cambio, si el coleccionista se decide por sobres individuales a S/ 4,20 cada uno, el desembolso puede resultar incluso más elevado, ya que el costo por unidad se mantiene igual al del formato grande, pero sin el beneficio del ahorro asociado a la compra por volumen, según Infobae.

¿Cuánto cuesta el álbum Panini del Mundial 2026 antes que se agote y cuánto cuesta?

Sobre con 7 figuritas: S/ 4,20

Álbum tapa blanda: S/ 9,90

Álbum tapa dura (colección): S/ 49,90

Álbum tapa dura Gold: S/ 99,90

Paquetón (caja con 104 sobres): S/ 420,00

Qué más debes sobre el álbum Panini del Mundial 2026

La edición clásica de tapa blanda aparece como la alternativa más económica y accesible para los aficionados que buscan iniciar la colección sin realizar un gasto elevado. En contraste, el álbum tapa dura Gold se presenta como una de las principales novedades de esta campaña en Perú: una versión exclusiva y de circulación limitada dirigida a coleccionistas más especializados, que por primera vez llega oficialmente al mercado nacional.

Por otro lado, el paquetón con 104 sobres se posiciona como una de las opciones más atractivas para quienes desean avanzar con mayor rapidez en el llenado del álbum.