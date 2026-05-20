Por Kenyi Peña Andrade

Con la intención de reinventar una tradición ya consolidada, Panini presentó en el Perú el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una edición que busca convertirse en un punto de inflexión para aficionados y coleccionistas del fútbol. El lanzamiento se realizó el pasado 5 de mayo de 2026 y, desde entonces, ha despertado gran interés por las características inéditas que incorpora esta nueva entrega. Esta publicación llega con cambios significativos frente a ediciones anteriores, no solo en la amplitud de su contenido, sino también en el nivel de complejidad que implica completarla. Con un mayor número de selecciones participantes y un formato mundialista ampliado, la versión de Qatar 2022 queda atrás ante una propuesta mucho más extensa, considerada por varios como la más desafiante y costosa que ha llegado al mercado peruano. En las siguientes líneas, repasamos todos los detalles de este lanzamiento que ha generado gran expectativa entre miles de hinchas en el país.