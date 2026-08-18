Por Redacción EC

El maltrato animal en el Perú continúa siendo una problemática grave que persiste ante las dificultades para aplicar medidas efectivas de prevención y sanción. Esta situación comprende casos de violencia, abandono y falta de cuidados adecuados hacia mascotas y otras especies. A pesar de que existe la Ley n.° 30407 que contempla medidas de protección y sanciones contra actos de crueldad, todavía existen dificultades para asegurar su aplicación efectiva y fortalecer la fiscalización. Así, en medio de estas dificultades, diversas municipalidades han impuesto severas multas a sus ciudadanos justamente por atentar contra estos animalitos, que ha generado indignación por muchas personas en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.