El maltrato animal en el Perú continúa siendo una problemática grave que persiste ante las dificultades para aplicar medidas efectivas de prevención y sanción. Esta situación comprende casos de violencia, abandono y falta de cuidados adecuados hacia mascotas y otras especies. A pesar de que existe la Ley n.° 30407 que contempla medidas de protección y sanciones contra actos de crueldad, todavía existen dificultades para asegurar su aplicación efectiva y fortalecer la fiscalización. Así, en medio de estas dificultades, diversas municipalidades han impuesto severas multas a sus ciudadanos justamente por atentar contra estos animalitos, que ha generado indignación por muchas personas en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR MALTRATO ANIMAL EN ESTAS MUNICIPALIDADES?

La Ley n.° 30407, vigente desde 2016, establece medidas destinadas a proteger la vida y el bienestar de los animales vertebrados en el Perú, las cuales contempla sanciones ante casos de crueldad, sufrimiento, lesiones, muerte y abandono de animales. Basándose en esta norma, la Municipalidad de Miraflores sancionó este terrible acto con una multa de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/4 950, contra José Jesús Obregón Nicolás, por abandonar a un gatito en el parque Kennedy. Asimismo, las sanciones económicas en otros municipios oscilan entre S/742 50 y S/2 500 por infracciones de maltrato para estas mascotas. A continuación, te presentamos, compartido por La República, las municipalidades que impusieron castigo por abuso animal:

Municipalidad de Miraflores

Municipalidad de Surco

Municipalidad de Magdalena del Mar

Municipalidad de Bellavista

Maltrato animal en Perú: ¿cuánto dinero podrías pagar si cometes esta falta? | Foto: Infobae

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON GATOS?

De acuerdo con una investigación publicado en la revista Anthrozoös, y difundida por el medio El Español, se realizó un estudio con la participación de 4 565 voluntarios, quienes respondieron un cuestionario basado en los cinco grandes rasgos de personalidad e indicaron si preferían los perros, los gatos, ambos o ninguno. Los resultados mostraron que las personas con preferencia por los gatos tendían a ser menos extrovertidas y obtenían puntuaciones más altas en el rasgo de apertura a la experiencia, vinculado con la curiosidad, la creatividad y el interés por explorar nuevas ideas.

En tanto, las personas que prefieren los perros suelen obtener puntuaciones más altas en amabilidad y responsabilidad. Sin embargo, el informe precisó que una menor extroversión no implica timidez, sino una preferencia por entornos más tranquilos y círculos sociales reducidos, un perfil que suele asociarse con quienes conviven con gatos. Así, finalmente, la investigación no encontró evidencia de que tener un gato reduzca la soledad ni estableció una relación de causa y efecto entre los rasgos de personalidad y la preferencia por estos bellos animales.