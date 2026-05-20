Por Redacción EC

En términos generales, las vitaminas cumplen un papel esencial en el correcto funcionamiento del organismo, ya que contribuyen a que los procesos vitales se desarrollen de forma adecuada. Sin embargo, su impacto depende en gran medida del tipo de alimentación que cada persona mantiene a diario y del equilibrio entre los distintos macronutrientes que integran la dieta. Dentro de este grupo, la vitamina B12 —que puede encontrarse en comprimidos, cápsulas, gotas, inyecciones o tabletas sublinguales— resulta especialmente importante para la salud humana. Este nutriente ofrece beneficios clave que no siempre son ampliamente conocidos, como la protección de las fibras nerviosas y su participación en la formación del ADN. A pesar de ello, muchas personas, en particular los adultos mayores, desconocen la forma correcta de consumo y el alcance real de las ventajas que puede aportar este complejo vitamínico. A continuación, repasamos en detalle toda la información relevante sobre este tema relacionado con nuestra salud.