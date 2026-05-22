¡La noche más importante del anime ya está aquí! La décima edición de los Crunchyroll Anime Awards 2026 promete ser un evento histórico. Este año, la premiación ha batido un récord absoluto al alcanzar más de 73 millones de votos a nivel mundial (superando con creces los 51 millones de la edición anterior). Este fenómeno va de la mano con el impresionante crecimiento de Crunchyroll, que pasó de 17 millones a 21 millones de usuarios activos en el último año.
Si no quieres perderte ningún detalle de esta celebración al arte y la animación japonesa directa desde Tokio, Japón, aquí te dejamos toda la información con los horarios para América Latina y los detalles de la transmisión.
Hora del Pre-Show y ceremonia principal (Sábado 23 de mayo)
La gala previa (pre-show) comenzará a las 5:00 p. m. (hora de Japón), mientras que la ceremonia principal arrancará a las 6:00 p. m. (hora de Japón) del sábado 23 de mayo.
Para que no te quedes fuera, te compartimos la lista de horarios exactos para sintonizar en vivo desde Latinoamérica:
- México: Pre-show a las 2:00 AM | Ceremonia a las 3:00 AM
- Colombia: Pre-show a las 3:00 AM | Ceremonia a las 4:00 AM
- Perú: Pre-show a las 3:00 AM | Ceremonia a las 4:00 AM
- Chile: Pre-show a las 4:00 AM | Ceremonia a las 5:00 AM
- Argentina: Pre-show a las 5:00 AM | Ceremonia a las 6:00 AM
- Uruguay: Pre-show a las 5:00 AM | Ceremonia a las 6:00 AM
Al ser horarios de madrugada para América Latina (debido a la diferencia horaria con Japón), ¡vale la pena desvelarse para ver los anuncios y ganadores en tiempo real!
¿Dónde ver los Crunchyroll Anime Awards 2026 EN VIVO?
No necesitas pagar ninguna suscripción adicional para disfrutar del evento. Podrás seguir la alfombra naranja, el pre-show y la ceremonia principal de forma completamente gratuita y online a través de las redes oficiales de la plataforma.
Podrás ver la transmisión en vivo en los siguientes canales:
¿Cuáles son los nominados a Anime del Año 2026?
La categoría más esperada de la noche cuenta con seis titanes de la industria compitiendo por el máximo galardón. El encargado de entregar este codiciado premio será nada menos que la superestrella de la música y gran fan del anime, The Weeknd.
Los nominados al Anime del Año son:
En total se entregarán premios en 32 categorías que reconocerán al talento, la animación, las bandas sonoras y las actuaciones de voz que marcaron el año.
Invitados especiales y shows musicales confirmados
Además de los premios, los Crunchyroll Anime Awards 2026 contarán con una alfombra naranja repleta de celebridades de la cultura pop global que presentarán los premios, entre ellos:
- Young Miko (Artista puertorriqueña nominada al GRAMMY)
- RZA (Fundador de Wu-Tang Clan)
- Winston Duke (Aclamado actor)
- BamBam y TEN (Estrellas del K-pop)
Actuaciones musicales en vivo:
El escenario de Tokio vibrará con la música de los openings y soundtracks más icónicos de la historia del anime gracias a las presentaciones de:
- DEAN FUJIOKA (Yuri!!! on ICE)
- PORNOGRAFFITTI (My Hero Academia)
- ASIAN KUNG-FU GENERATION (Naruto)
- Yoko Takahashi (Neon Genesis Evangelion)
Lista de nominados a los Crunchyroll Anime Awards 2026
Esta es la lista completa de nominados en las categorías principales para los Crunchyroll Anime Awards 2026:
Anime del Año
- DAN DA DAN (Temporada 2)
- Gachiakuta
- My Hero Academia FINAL SEASON
- Takopi’s Original Sin
- The Apothecary Diaries (Temporada 2)
- El verano en que Hikaru murió
Película del Año
- 100 metros
- Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito
- Mononoke II: Las cenizas de la ira
- Scarlet
- La rosa de Versailles
Mejor Serie Nueva
- Clevatess
- Gachiakuta
- SAKAMOTO DAYS
- Takopi’s Original Sin
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity (La nobleza de las flores)
- El verano en que Hikaru murió
Mejor Serie en Curso
- DAN DA DAN (Temporada 2)
- Kaiju No. 8
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling (Temporada 2)
- SPY x FAMILY (Temporada 3)
Mejor Anime Original
- Apocalypse Hotel
- DIGIMON BEATBREAK
- Lazarus
- Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX
- Moonrise
- ZENSHU
Mejor Personaje Principal
- Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Momo (DAN DA DAN Temporada 2)
- Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)
- Rudo (Gachiakuta)
- Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2)
Personaje “Que Siempre Debemos Proteger”
- Anya Forger (SPY x FAMILY Temporada 3)
- Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)
- Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)
- Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- Suika (Dr. STONE SCIENCE FUTURE)
- Takopi (Takopi’s Original Sin)
Mejor Animación
- DAN DA DAN (Temporada 2)
- Gachiakuta
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling (Temporada 2)
- Takopi’s Original Sin
Mejor Opening
- “HUGs” — Paledusk (Gachiakuta)
- “Mirage” — Creepy Nuts (Call of the Night Temporada 2)
- “On The Way” — AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2)
- “ReawakeR” (feat. Felix of Stray Kids) — LiSA (Solo Leveling Temporada 2)
- “THE REVO” — PORNOGRAFFITTI (My Hero Academia FINAL SEASON)
- “Watch Me!” — YOASOBI (WITCH WATCH)
Mejor Ending
- “Actor” — Lilas Ikuta (SPY x FAMILY Temporada 3)
- “Beautiful Colors” — OneRepublic (Kaiju No. 8)
- “Doukashiteru” — WurtS (DAN DA DAN Temporada 2)
- “I” — BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia FINAL SEASON)
- “Kawaii Kaiwai” — PiKi (My Dress-Up Darling Temporada 2)
- “UN-APEX” — TK from Ling Tosite Sigure (Solo Leveling Temporada 2)
Mejor Canción de Anime
- “In Bloom” — Lilas Ikuta (The Apothecary Diaries Temporada 2)
- “IRIS OUT” — Kenshi Yonezu (Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze)
- “JANE DOE” — Kenshi Yonezu y Hikaru Utada (Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze)
- “On The Way” — AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2)
- “ReawakeR” (feat. Felix of Stray Kids) — LiSA (Solo Leveling Temporada 2)
- “Watch Me!” — YOASOBI (WITCH WATCH)
Categorías de Género
Mejor Anime de Acción
- DAN DA DAN (Temporada 2)
- Gachiakuta
- Kaiju No. 8
- My Hero Academia FINAL SEASON
- ONE PIECE
- Solo Leveling (Temporada 2)
Mejor Anime de Comedia
- CITY THE ANIMATION
- DAN DA DAN (Temporada 2)
- My Dress-Up Darling (Temporada 2)
- Ranma 1/2 (Temporada 2)
- SPY x FAMILY (Temporada 3)
- WITCH WATCH
Mejor Anime de Drama
- Anne Shirley
- The Apothecary Diaries (Temporada 2)
- Blue Box
- Orb: On the Movements of the Earth
- The Summer Hikaru Died
- Takopi’s Original Sin
Mejor Anime de Romance
- Blue Box
- DAN DA DAN (Temporada 2)
- Honey Lemon Soda
- My Dress-Up Darling (Temporada 2)
- Ranma 1/2 (Temporada 2)
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity
Mejor Anime Isekai
- Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill (Temporada 2)
- Disney Twisted-Wonderland: The Animation
- From Bureaucrat to Villainess: Dad’s Been Reincarnated!
- KONOSUBA (Temporada 3)
- Re:ZERO -Starting Life in Another World- (Temporada 3)
- ZENSHU
Mejor Anime Slice of Life (Vida Diaria)
- Anne Shirley
- Blue Box
- CITY THE ANIMATION
- The Fragrant Flower Blooms With Dignity
- My Dress-Up Darling (Temporada 2)
- SPY x FAMILY (Temporada 3)